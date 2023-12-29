Как арендовать мебель для проведения мероприятия

На праздничные мероприятия необходима красивая, качественная мебель. К сожалению далеко не всегда место проведения мероприятия может предоставить красивую мебель, которая к тому же будет соответствовать тематике проводимого праздника. В этих случаях на помощь придет аренда нужной мебели на определенное время.
Аренда мебели — популярный способ организации торжеств, однако стоит помнить, что мебель должна быть возвращена точно в таком же состоянии, в котором она была принята в аренду. Аренда мебели в Москве предлагается компанией ideas4rent.ru.
Особенности аренды
Чтобы выбрать подходящую компанию и арендовать красивую мебель, нужно обращать внимание на несколько важных факторов:
Ассортимент мебели
Один из самых важных аспектов, на который нужно обратить особое внимание.
Компания должна располагать собственным сайтом, на котором должен присутствовать полный ассортимент с качественными фотографиями;
Тип аренды
Большинство компаний работают по предоплате и со страховым взносом. Страховой взнос позволяет защитить интересы компании в том случае, если мебель будет повреждена во время аренды.
Предоплата — необязательный элемент, однако крупные компании таким образом бронируют определенный набор мебели за конкретным заказчиком. Это позволяет быть уверенным в том, что мебель действительно возьмут в аренду и не расторгнут договор в последний момент;
Возможность доставки
Этот вопрос особенно актуален при необходимости аренды большого количества мебели, например на свадьбу.
Многие компании предлагают услуги собственной доставки мебели до места проведения мероприятия и обратно. Это очень удобно и остается только выгрузить и расставить всю мебель на местах.
Стоит обратить внимание, что в некоторых компаниях эта услуга платная и выходит дороже, чем в обычных грузовых предприятиях;
Возможность замены брака
Компания должна предоставлять возможность заменить сломанную или бракованную мебель на такую же новую и исправную.
Мебель во время транспортировки может повредиться, поэтому важно иметь возможность быстро её заменить.
Правила аренды
Используя арендную мебель нужно тщательно следовать правилам, которые устанавливает компания:
- Мебель должна быть возвращена в хорошем состоянии, без повреждений;
- Мебель не должна использоваться не по прямому назначению;
- О продлении аренды на определенный срок должно быть извещено заранее.
Свод правил небольшой, однако каждая компания вносит свои коррективы, которые важно учитывать.