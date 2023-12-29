Как арендовать мебель для проведения мероприятия
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Как арендовать мебель для проведения мероприятия

29 декабря 2023

На праздничные мероприятия необходима красивая, качественная мебель. К сожалению далеко не всегда место проведения мероприятия может предоставить красивую мебель, которая к тому же будет соответствовать тематике проводимого праздника. В этих случаях на помощь придет аренда нужной мебели на определенное время.

Аренда мебели — популярный способ организации торжеств, однако стоит помнить, что мебель должна быть возвращена точно в таком же состоянии, в котором она была принята в аренду. Аренда мебели в Москве предлагается компанией ideas4rent.ru.

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Особенности аренды

Чтобы выбрать подходящую компанию и арендовать красивую мебель, нужно обращать внимание на несколько важных факторов:

Ассортимент мебели

Один из самых важных аспектов, на который нужно обратить особое внимание.

Компания должна располагать собственным сайтом, на котором должен присутствовать полный ассортимент с качественными фотографиями;

Тип аренды

Большинство компаний работают по предоплате и со страховым взносом. Страховой взнос позволяет защитить интересы компании в том случае, если мебель будет повреждена во время аренды.

Предоплата — необязательный элемент, однако крупные компании таким образом бронируют определенный набор мебели за конкретным заказчиком. Это позволяет быть уверенным в том, что мебель действительно возьмут в аренду и не расторгнут договор в последний момент;

Возможность доставки

Этот вопрос особенно актуален при необходимости аренды большого количества мебели, например на свадьбу.

Многие компании предлагают услуги собственной доставки мебели до места проведения мероприятия и обратно. Это очень удобно и остается только выгрузить и расставить всю мебель на местах.

Стоит обратить внимание, что в некоторых компаниях эта услуга платная и выходит дороже, чем в обычных грузовых предприятиях;

Возможность замены брака

Компания должна предоставлять возможность заменить сломанную или бракованную мебель на такую же новую и исправную.

Мебель во время транспортировки может повредиться, поэтому важно иметь возможность быстро её заменить.

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Правила аренды

Используя арендную мебель нужно тщательно следовать правилам, которые устанавливает компания:

  • Мебель должна быть возвращена в хорошем состоянии, без повреждений;
  • Мебель не должна использоваться не по прямому назначению;
  • О продлении аренды на определенный срок должно быть извещено заранее.

Свод правил небольшой, однако каждая компания вносит свои коррективы, которые важно учитывать.



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