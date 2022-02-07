Как анализировать продажи товаров на Wildberries

Торговая площадка Wildberries представляет собой онлайн платформу, созданную для того, чтобы каждый мелкий и крупный предприниматель мог разместить свой товар.
Это позволяет моментально выйти на миллионную аудиторию вне своего города и даже страны. Эффективная аналитика Wildberries может быть проведена с помощью сервиса likestats.io.
Анализ товаров
Если человек самостоятельно не занимается производством, а закупает товар у поставщика, то для получения ожидаемого результата нужно проводить анализ. Только после анализа можно подбирать наиболее выгодный товар у поставщика.
Критерии анализа конкурентов на торговой площадке, следующие:
- Какое количество продаж за месяц
- Какое количество товаров необходимо
- Среднее значение опубликованных отзывов
- Наличие монополистов
- Наличие крупных брендов
- Продают ли подобный товар за пределами Wildberries
- Средняя цена товара
- Существует ли сезонность для товара
- Основные преимущества товара
- Возможные недостатки товара
Анализируя нишу на вайлберриз, следите за количеством отзывов.
Если на определенный товар более 1000 отзывов, а после него у товаров не превышает отзывов 100, то занять первое место будет крайне сложно.
Хорошим показателем для конкуренции и начала работы в нише будут товары с количеством отзывов до 100.
Чтобы определить недостатки товара достаточно взять для анализа первые 10 подобных товаров на вайлберриз и прочитать негативные отзывы от клиентов.
Как выбрать нишу правильно
Существуют 6 правил, которые помогут вам определить свою нишу для продажи товаров на Wildberries:
- Нужно четкое понимание того, почему товар лучше, чем представлен на торговой площадке. Если просто делать ставку на то, что уже продается, не меняя его свойства и не улучшая, то идея может потерпеть провал.
- Можно иметь одинаковый товар с конкурентами, но выстраивать ценовую политику ниже, как правило не приносит хорошего результата.
- Обращайте внимание на карточку товара. Зачастую конкуренты не добавляют видео, а это может быть для вас прекрасным преимуществом.
- SEO-описание и наличие ключевых слов поможет вам продвигать товар не только в выдаче поиска на Wildberries, но и за его пределами в поисковых системах Гугла и Яндекса. Но помните о том, что описание обязательно должно хорошо читаться.
- Детали способны решить всё, поэтому улучшайте фотографии, снимайте видео, делайте уникальные заголовки и описание товаров.
- Предложите покупателям подарок. Хороший бонус располагает и пусть он будет совсем не дорогим, но его наличие выделит среди других продавцов подобного товара.