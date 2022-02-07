Как анализировать продажи товаров на Wildberries

Торговая площадка Wildberries представляет собой онлайн платформу, созданную для того, чтобы каждый мелкий и крупный предприниматель мог разместить свой товар.

Это позволяет моментально выйти на миллионную аудиторию вне своего города и даже страны. Эффективная аналитика Wildberries может быть проведена с помощью сервиса likestats.io.

Анализ товаров

Если человек самостоятельно не занимается производством, а закупает товар у поставщика, то для получения ожидаемого результата нужно проводить анализ. Только после анализа можно подбирать наиболее выгодный товар у поставщика.

Критерии анализа конкурентов на торговой площадке, следующие:

Какое количество продаж за месяц

Какое количество товаров необходимо

Среднее значение опубликованных отзывов

Наличие монополистов

Наличие крупных брендов

Продают ли подобный товар за пределами Wildberries

Средняя цена товара

Существует ли сезонность для товара

Основные преимущества товара

Возможные недостатки товара

Анализируя нишу на вайлберриз, следите за количеством отзывов.

Если на определенный товар более 1000 отзывов, а после него у товаров не превышает отзывов 100, то занять первое место будет крайне сложно.

Хорошим показателем для конкуренции и начала работы в нише будут товары с количеством отзывов до 100.

Чтобы определить недостатки товара достаточно взять для анализа первые 10 подобных товаров на вайлберриз и прочитать негативные отзывы от клиентов.

Как выбрать нишу правильно

Существуют 6 правил, которые помогут вам определить свою нишу для продажи товаров на Wildberries: