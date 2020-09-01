Секреты удачной рекламы

Реклама вошла в жизнь человека давно и повсеместно. Но хорошая реклама не должна оставаться незамеченной. Но, как сделать так, чтобы она делала свое дело и стимулировала человека на покупку? (наше рекламное агентство в Ярославле поможет в этом вопросе).

Можно заметить, как по улице идут полусонные люди и не обращают на рекламу никакого внимания. Для того чтобы их взбодрить, нужен креатив. Он должен быть направлен на то, чтобы товар или услуга приглянулись потенциальному покупателю.

Отечественная реклама обычно лишена этого качества. Она демонстрирует самовыражение автора.

Потребитель пребывает в состоянии покоя, пока он ни в чем не нуждается и его ничего не беспокоит. Креатив содержит тот перчик, который можно назвать – крео. Подействовать он может не сразу. Но от крео еще никто не уходил. Он будет преследовать человека, пока потребитель не купит товар или услугу. Крео выводит из состояния спячки, рушит шаблоны, вызывает эмоции. То есть, потенциальный потребитель не должен испытывать равнодушие.

Реклама может понравиться или не понравиться директору. Но стоит понимать, что это не будет являться объективной ее оценкой. Ведь рассчитана она не на руководителя, а на потребителя.

Важно придерживаться традиций и стиля. Частая смена рекламных проектов вызовет «рябь в глазах». Рекламные ролики могут даже продолжать друг друга, как большую историю или сериал. Так выглядит всем известная реклама шоколадок «M&Ms».

Не стоит злоупотреблять контрастами. Если в рекламе говорить о том, что про вашу продукцию говорят плохо, но это не так, то результат будет прямо противоположный.

Важно определить целевую аудиторию. Для кого производится товар, кто его будет покупать. Потому что товар может быть предназначен для детей, но покупать его будут родители. Будет лучше, если товар попадет в поле зрения детей, а родители отметят его пользу и безопасность. Так несложно выбрать формы и места распространения рекламы.

Полезно выделяться. Акцент на названии брэнда — очень удачный маркетинговый ход. Заголовки бросаются в глаза всем, а вот текст прочитают те, кто заинтересовался.

Полезно встать на место потребителя. Стоит задуматься, удобен ли шрифт, насколько легко запомнить контакты, не режет ли глаз оформление. Забота о потребителе станет гарантом, что он станет клиентом.

Не стоит забывать о том, что отличное качество, доступная цена и безупречное обслуживание будут гарантировать эффективность рекламы товаров и услуг.