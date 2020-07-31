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Качественные автозапчасти для ВАЗ и ГАЗ в Украине в интернет-магазине "ГАЗ Детали”

31 июля 2020

Запчасти для автомобилей — настоящая головная боль для автолюбителей. Найти подходящие комплектующие, приехать в магазин, забрать их, установить. При этом, можно нарваться на подделку — гарантия от самого магазина, который уменьшает сроки и продает некачественную продукцию. Чтобы этого избежать — необходимо сотрудничать только с проверенными поставщиками.

Ассортимент автозапчастей

Магазин “Газ Детали”, в котором поставляются только от производителя, может похвастаться широким ассортиментом продукции на автомобили разных марок и моделей. Начиная от автопрома из СНГ и заканчивая иномарками. Ознакомиться со всем ассортиментом можно на сайте https://vr.zp.ua.

Клиенты могут найти на складе запчасти: ГАЗ и ВАЗ, Рено, Шевроле, комплектующие для Зила. Двигатели, аккумуляторы, подшипники, любые крепежные изделия. Широкий ассортимент дает возможность заказать любую деталь, вне зависимости от марки авто. Самые распространенные и менее популярные модели.

Есть запчасти даже на сельскохозяйственную технику. Двигатели и прочие детали для тракторов. Можно найти любые комплектующие для автобусов, камазов и фур. На складе присутствуют все позиции, которые отображены на сайте.

Преимущества Газ Детали

Выбирая магазин Газ Детали, клиенты получают:

  • Широкий ассортимент деталей для различных автомобилей. Продажа идет со склада, на нем более 1 500 позиций по всем категориям. Если на складе нет запчасти — магазин свяжется с производителем и оперативно доставит нужную деталь;
  • Отправка посылки осуществляется в день заказа. Магазин работает по всей Украине, можно заказать в любой город и область;
  • Гарантия от производителя. Только фирменные товары. Никаких аварий из-за некачественных деталей не будет;
  • Все доступные формы оплаты. Наличными при получении, безналичные платежи с любых платежных систем. Клиента ничем не ограничивают.

Работа с компанией Газ, детали которой приходят прямо от производителя — гарантия качества и надежности. Вне зависимости от автомобиля, необходимого оборудования, все можно найти на складе.

Главный плюс сайта — удобный поиск. Можно вбить марку, модель и искать конкретную категорию. Дополнительно, есть поисковая строка, в которую вбивается название детали или марки автомобиля, и система выдает целую строку со всеми доступными вариантами.

Заказать детали можно на официальном сайте или по телефону: (067) 666-00-91.



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