Какое должно быть свадебное платье

Одним из важных атрибутов свадебного торжества является платье, украшающее невесту. Современные производители представляют множество вариантов таких нарядов, и в выборе подходящей модели стоит ориентироваться на несколько важных особенностей.

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Выбор платья: приметы

Многие невесты, выбирая подходящее платье, ориентируются не только на собственные предпочтения и тенденции. Девушки и женщины учитывают и приметы, которые неразрывно связаны с этим нарядом.

Одним из самых распространенных поверий является то, что к свадебному платью нужно добавить предмет, позаимствованный у близкого человека. Раньше мама давала дочери красивый платок, на котором были вышиты специальные защитные символы.

Также, согласно примете, одежда на торжество должна быть новой. После свадьбы, не стоит никому одалживать свой наряд, как это делают многие женщины.

Многие люди убеждены в том, что чужое платье способно «перенести» чужие проблемы. Но, некоторые наряды, все же, передаются женщинами из поколения в поколение, и при этом они являются счастливым оберегом.

Кроме этого, стоит обратить внимание на такие народные приметы:

платье нужно выбирать с человеком, который хорошо относится к вам, не испытывает зависть;

свадебный наряд должен храниться в доме родителей;

посторонние люди не должны примерять платье.

Согласно старой народной примете, наряд нельзя надевать полностью, и рассматривать себя в зеркале.

Подходящая модель

Отходя от народных примет, и приблизившись к более реальным критериям, необходимо уделить внимание фасону, цвету и внешнему виду платья. Заранее определитесь с тем, какое количество декора должно быть на наряде.

Что же касается фасона, то наиболее распространенными вариантами являются:

«принцесса». Особенность этой модели заключается в наличии пышной юбки;

наряд в стиле ампир. Подходящая модель для обладательниц пышных форм или беременных девушек;

платье «русалка». Наряд облегает фигуру, в нижней части расширяется.

Универсальным вариантом являются модели А-силуэта. Эти платья подходят как худым, так и полным девушкам.

Кроме этого, наряд А-силуэта можно сделать более пышным. Чаще всего наряды дополняют фатиновым подъюбником.