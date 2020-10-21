Изготовление стендов и плакатов для оформления детских садов, школ, ВУЗов и предприятий

Различные информационные стенды присутствуют практически всюду – от учебных заведений до торговых учреждений. Опыт показывает, что это самый простой и доступный способ донести до людей информацию, наладить обратную связь. Несмотря на повсеместное развитие телекоммуникационных технологий, информационные стенды не потеряли своей актуальности. Существуют установленные нормы, характеризующие то, как обустроить школьный кабинет, торговый зал, уголок потребителя и т.д.

Пожалуй, самым распространённым примером информационного стенда следует считать уголок потребителя. Стенд обладает не только документацией, описывающей права потребителя, но и жалобной книгой. Такой инструмент позволяет наладить прямой диалог с покупателями и эффективно работать на улучшение сервисного обслуживания клиентов (клиентоориентированность).

Стенды для детсадов, средних и высших учебных заведений

Стенды для означенных образовательных учреждений могут иметь различную направленность:

воспитательная;

информативная;

образовательная;

пропагандистская (спорт, здоровый образ жизни, отказ от запрещённых препаратов и т.д.).

Жизнь, к примеру, средней школы насыщена. Постоянно происходит что-то, о чём необходимо оповестить не только учеников, но и состав учителей. Привлекательность стендов заключается ещё и в том, что обновление информации на них осуществляется без особых затрат по времени, деньгам.

На практике используются не только застеклённые стенды, но и аналоги, выполненные из пробковой доски. Объявления и стен-газеты прикалываются к такой поверхности при помощи канцелярских кнопок.

Элементы, из которых состоит типичный информационный стенд

Организация означенных объектов осуществляется из: ПВХ-пластика, полиэфирного пластика (ПЭТ), алюминиевая багетная рамка, фанера или ДСП. К примеру, стенд из означенных материалов с белым фоном обойдётся порядка в 750 рублей.

Дополнительно стенды могут быть оснащены карманами-накопителями. Подобное допоснащение собирается из поликарбоната (отличается высокими прочностными характеристиками).

Акрил в производстве информационных стендов также распространён. В особенности в тех случаях, когда стенд имеет преимущественно рекламную направленность. Если стенд будет находиться в помещении, в дали от прямых солнечных лучей, предпочтение имеет смысл отдать оргстеклу.

Для улицы применяются оцинкованная жесть и алюминиевый композит.

В видео наглядно демонстрируется сборка информационного стенда: