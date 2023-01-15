Изготовление и печать этикеток в Москве от компании Солви Пак
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Изготовление и печать этикеток в Москве от компании Солви Пак

15 января 2023

Этикетка — это визитка и лицо товара. По ним покупатель решает, приобретать товар или нет. Их привлекательность и информативность многое значат. А для производителя товара дополнительно важна их надежное приклеивание на поверхности, прочность и износостойкость. Если привлекательная этикетка сразу отлетит или сотрется, от нее нет пользы.

Современные этикетки с проработанным дизайном, с учетом эргономических и маркетинговых условий выпускает ООО «Солви Пак».

Они клеятся быстро, и держатся в любой, даже агрессивной среде. Посмотреть ассортимент предложений, выбрать и заказать можно на сайте solvipak.ru предприятия. Оформите заказ на изготовление этикеток  прямо на сайте через форму обратной связи, или звоните +7 (495) 540-5304 в рабочие дни и время.

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О предприятии

ООО «Солви Пак» с 2007 года на рынке производства рекламной продукции, и занимает в нем лидирующие позиции. Этикетки из лучших материалов высокого качества от зарубежных и отечественных поставщиков украшают товары производителей в таких отраслях, как обувь и одежда, продукты и напитки, бытовая химия и косметика, фармацевтика, масло подсолнечное.

Профессиональные дизайнеры разрабатывают макеты любой сложности, расцветки и графики.

Готовая продукция доставляется во все регионы России.

Этикетки компании состоят из слоев:

  • Пленочной или бумажной подложки для защиты клея;
  • Силиконового слоя для удобного отделения верхних защитных пленок;
  • Покрытия из клея для быстрого наклеивания в любых условиях – при жаре и морозе, жирных, негладких или влажных поверхностей;
  • Лицевого слоя из полимеров или бумаги – глянцевого или матового, прозрачного и наполненного, с жемчужными и металлизированными напылениями.

На современном технологичном оборудовании этикетки производятся быстро, с высоким качеством, с глубокой прорисовкой мелких деталей и высокой резкостью. Формат изделий – от А3 до А6.

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Виды этикеток

Изделия «Солви Пак» в широком спектре:

  • С белым и красочным фоном;
  • Термические чеки в одном цвете и с картинками;
  • С персональной дизайнерской разработкой, специальные на алкоголь, с голограммами и дополнительно обработанные;
  • В виде книжек;
  • Пломбы для защиты от несанкционированных вскрытий, с их индикацией;
  • В виде логотипов и наклеек, стикеров;
  • Многоразовые и легко снимающиеся.

По видам печати выпускаются этикетки:

  • Термоусадочные;
  • Термические;
  • Прозрачные;
  • Быстрые наклейки и стикеры.

Благодаря современным технологиям и оборудованию, у этикеток «Солви Пак» доступная цена, и чем выше тираж, тем она ниже.

Преимущества

Заказчики отмечают:

  • Высокое качество. Применимость в любых условиях.
  • Разнообразие ассортимента и материалов.
  • Технологичность использования.
  • Скорость выполнения заказов.
  • Невысокие цены.

Достоинства продукции «Солви Пак» подтверждают многочисленные отзывы постоянных клиентов.



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