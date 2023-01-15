Изготовление и печать этикеток в Москве от компании Солви Пак

Этикетка — это визитка и лицо товара. По ним покупатель решает, приобретать товар или нет. Их привлекательность и информативность многое значат. А для производителя товара дополнительно важна их надежное приклеивание на поверхности, прочность и износостойкость. Если привлекательная этикетка сразу отлетит или сотрется, от нее нет пользы.
Современные этикетки с проработанным дизайном, с учетом эргономических и маркетинговых условий выпускает ООО «Солви Пак».
Они клеятся быстро, и держатся в любой, даже агрессивной среде. Посмотреть ассортимент предложений, выбрать и заказать можно на сайте solvipak.ru предприятия. Оформите заказ на изготовление этикеток прямо на сайте через форму обратной связи, или звоните +7 (495) 540-5304 в рабочие дни и время.
О предприятии
ООО «Солви Пак» с 2007 года на рынке производства рекламной продукции, и занимает в нем лидирующие позиции. Этикетки из лучших материалов высокого качества от зарубежных и отечественных поставщиков украшают товары производителей в таких отраслях, как обувь и одежда, продукты и напитки, бытовая химия и косметика, фармацевтика, масло подсолнечное.
Профессиональные дизайнеры разрабатывают макеты любой сложности, расцветки и графики.
Готовая продукция доставляется во все регионы России.
Этикетки компании состоят из слоев:
- Пленочной или бумажной подложки для защиты клея;
- Силиконового слоя для удобного отделения верхних защитных пленок;
- Покрытия из клея для быстрого наклеивания в любых условиях – при жаре и морозе, жирных, негладких или влажных поверхностей;
- Лицевого слоя из полимеров или бумаги – глянцевого или матового, прозрачного и наполненного, с жемчужными и металлизированными напылениями.
На современном технологичном оборудовании этикетки производятся быстро, с высоким качеством, с глубокой прорисовкой мелких деталей и высокой резкостью. Формат изделий – от А3 до А6.
Виды этикеток
Изделия «Солви Пак» в широком спектре:
- С белым и красочным фоном;
- Термические чеки в одном цвете и с картинками;
- С персональной дизайнерской разработкой, специальные на алкоголь, с голограммами и дополнительно обработанные;
- В виде книжек;
- Пломбы для защиты от несанкционированных вскрытий, с их индикацией;
- В виде логотипов и наклеек, стикеров;
- Многоразовые и легко снимающиеся.
По видам печати выпускаются этикетки:
- Термоусадочные;
- Термические;
- Прозрачные;
- Быстрые наклейки и стикеры.
Благодаря современным технологиям и оборудованию, у этикеток «Солви Пак» доступная цена, и чем выше тираж, тем она ниже.
Преимущества
Заказчики отмечают:
- Высокое качество. Применимость в любых условиях.
- Разнообразие ассортимента и материалов.
- Технологичность использования.
- Скорость выполнения заказов.
- Невысокие цены.
Достоинства продукции «Солви Пак» подтверждают многочисленные отзывы постоянных клиентов.