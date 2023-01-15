Изготовление и печать этикеток в Москве от компании Солви Пак

Этикетка — это визитка и лицо товара. По ним покупатель решает, приобретать товар или нет. Их привлекательность и информативность многое значат. А для производителя товара дополнительно важна их надежное приклеивание на поверхности, прочность и износостойкость. Если привлекательная этикетка сразу отлетит или сотрется, от нее нет пользы.

Современные этикетки с проработанным дизайном, с учетом эргономических и маркетинговых условий выпускает ООО «Солви Пак».

Они клеятся быстро, и держатся в любой, даже агрессивной среде. Посмотреть ассортимент предложений, выбрать и заказать можно на сайте solvipak.ru предприятия. Оформите заказ на изготовление этикеток прямо на сайте через форму обратной связи, или звоните +7 (495) 540-5304 в рабочие дни и время.

О предприятии

ООО «Солви Пак» с 2007 года на рынке производства рекламной продукции, и занимает в нем лидирующие позиции. Этикетки из лучших материалов высокого качества от зарубежных и отечественных поставщиков украшают товары производителей в таких отраслях, как обувь и одежда, продукты и напитки, бытовая химия и косметика, фармацевтика, масло подсолнечное.

Профессиональные дизайнеры разрабатывают макеты любой сложности, расцветки и графики.

Готовая продукция доставляется во все регионы России.

Этикетки компании состоят из слоев:

Пленочной или бумажной подложки для защиты клея;

Силиконового слоя для удобного отделения верхних защитных пленок;

Покрытия из клея для быстрого наклеивания в любых условиях – при жаре и морозе, жирных, негладких или влажных поверхностей;

Лицевого слоя из полимеров или бумаги – глянцевого или матового, прозрачного и наполненного, с жемчужными и металлизированными напылениями.

На современном технологичном оборудовании этикетки производятся быстро, с высоким качеством, с глубокой прорисовкой мелких деталей и высокой резкостью. Формат изделий – от А3 до А6.

Виды этикеток

Изделия «Солви Пак» в широком спектре:

С белым и красочным фоном;

Термические чеки в одном цвете и с картинками;

С персональной дизайнерской разработкой, специальные на алкоголь, с голограммами и дополнительно обработанные;

В виде книжек;

Пломбы для защиты от несанкционированных вскрытий, с их индикацией;

В виде логотипов и наклеек, стикеров;

Многоразовые и легко снимающиеся.

По видам печати выпускаются этикетки:

Термоусадочные;

Термические;

Прозрачные;

Быстрые наклейки и стикеры.

Благодаря современным технологиям и оборудованию, у этикеток «Солви Пак» доступная цена, и чем выше тираж, тем она ниже.

Преимущества

Заказчики отмечают:

Высокое качество. Применимость в любых условиях.

Разнообразие ассортимента и материалов.

Технологичность использования.

Скорость выполнения заказов.

Невысокие цены.

Достоинства продукции «Солви Пак» подтверждают многочисленные отзывы постоянных клиентов.