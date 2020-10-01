Современная молодежь сильно удивляется, когда ей говоришь о том, что раньше по телевизору было всего 2 канала. Даже те, кто застали те времена, уже не совсем верят в то, что такое действительно могло быть.

Ведь сейчас телевидение вышло на совершенно иной уровень. И зрители сами выбирают количество каналов, их тематику. Отдельная категория – это IP-телевидение, стремительно обретающее популярность, т. к. открывает перед зрителями безграничные возможности выбора контента. Подробнее узнать о платных IPTV плейлистах можно на сайте https://sat-tv.xyz/platnye-iptv-plejlisty/.

Что такое IPTV

Технология очень проста. Вместо того, чтобы получать стандартный аналоговый (а теперь уже цифровой) сигнал на обычную или спутниковую антенну, данные получаются через интернет-соединение.

Несложно догадаться, что для такого телевидения необходим качественный, быстрый и безлимитный интернет, чтобы все работало как надо, картинка и звук не зависали, не отставали друг от друга.

Однако, это не означает, что телепрограммы можно смотреть только на компьютере. Есть специальные приставки, позволяющие выводить изображение на большой экран и смотреть все с телевизора дома и в любом другом месте, где это удобно делать.

Виды IP-телевидения и как его подключить

Есть компании, которые предоставляют такие услуги. Имеется множество вариантов обхода платных систем, позволяющих делать это бесплатно. Но, большинство провайдеров повышает защиту, чтобы получать за свои услуги деньги, т. к. это основная цель, которая ими преследуется.

И их можно понять. Тем более, что сейчас стоимость таких услуг относительно невысокая. Кроме того, у IP телевидения имеется огромное преимущество в плане уникальности контента. Это самые разные тематики, сферы и каналы. Можно найти абсолютно все и даже больше.

Что касается типов IP телевидения, то их 4 основных. Это:

VoD – запрос видео по требованию. Можно выбрать из списка или через поиск передачу, сериал или фильм и запустить его. Сервисы Netflix, IVI, Amazon Prime Video и другие работают именно по такому принципу.

Time shifted TV. В данном случае можно поставить прямой эфир на паузу, а потом вернуться и досмотреть.

TV on Demand. Прямые эфиры выбранных передач или телеканалов записываются и хранятся на специальном сервере. И зритель потом может в удобное для себя время посмотреть их.

Live IPTV. Здесь трансляция идет в формате прямого эфира. То есть контент подается в потоковом формате, что очень сильно напоминает классический телевизор и общедоступные каналы.

Подключить IP телевидение можно через провайдера или самостоятельно через интернет, оплатив подписку.