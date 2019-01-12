Где отметить день рождения ребенку 10 лет

Организация детского дня рождения требует иного подхода, нежели подготовка к взрослому торжеству. Прежде всего это связано с тем, что дети меньше времени проводят за столом, отдавая предпочтение играм и развлечениям.

Достаточно популярной на сегодняшний день является услуга: аниматоры на день рождения домой москва. Профессиональные актеры превратятся в любимых детских персонажей и развлекут гостей.

Где организовать праздник

Наиболее простым вариантом является организация детского дня рождения дома. Но такой праздник могут организовать лишь счастливые обладатели просторных квартир. Тем, кому с количеством квадратных метров повезло меньше, необходимо искать другие варианты.

Кроме того, повзрослевшие детки уже не хотят традиционных праздников. Они хотят чего-то необычного, а значит 10-й день рождения должен быть именно таким. Отметить эту дату можно в таких местах:

Любители активного отдыха могут отправиться в спортивный клуб. Наиболее популярными развлечениями сегодня являются пейнтбол, боулинг, лазертаг, керлинг. В таких заведениях имеются отдельные комнаты, где можно продолжить праздник за сладким столом. Организовать праздник можно в кафе. В арендованный зал можно пригласить аниматоров с готовой развлекательной программой или провести праздник самостоятельно. Помочь в этом могут специальные тематические наборы, в них есть сценарии, квестовые задания, реквизит и т.д. Практически во всех городах имеются игровые центры. Под одной крышей собраны развлечения для детей разных возрастных категорий. Развлекать именинника и его гостей также могут аниматоры. А родители в это время могут отдохнуть в кафе, расположенное здесь же. Квест-комнаты. Они могут располагаться отдельно или быть частью игрового центра. Дети играют в них небольшими группами по 4-6 человек. Кулинарная студия предлагает отметить день рождения в формате мастер-класса. Дети под руководством профессионального повара готовят пиццу, пирожные или другие вкусности.

Выбирать место проведения праздника можно вместе с ребенком. В этом случае вы будете уверенны, что все будет именно так как хотел именинник.

Тема праздника

День рождения в уникальном месте провести не всегда удается силу самых разных причин. Чаще всего это связано с большими финансовыми затратами. Но даже в домашних условиях при скромном бюджете можно устроить незабываемый праздник. Для этого необходимо:

выбрать сценарий. В Интернете можно найти массу вариантов, просто выберите тот, который наиболее отвечает интересам и возрасту ребенка;

подготовить реквизит и декор. Именно с их помощью можно создать соответствующую атмосферу;

продумать меню. Традиционно для детей готовят сладкие угощения и фрукты, но следует приготовить и что-то более питательное.

Если подойти к подготовке праздника с фантазией, то он получит действительно веселым и незабываемым.