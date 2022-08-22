Как изготавливают вывески наружной рекламы

Наружную рекламу можно смело назвать одной из самых старейших. Несмотря на то, что прошло приличное количество времени с момента её появления, она не канула в Лету и по-прежнему востребована, актуальна и работает. Ассортимент разновидностей вывесок наружной рекламы огромный, что позволяет подобрать подходящий в соответствии со своим бюджетом, задачами.

Технология производства наружной рекламы тоже может быть разной, в зависимости от выбранного варианта. Заказать изготовление наружных рекламных вывесок можно рекламно-производственной компании Rezon.

Виды вывесок наружной рекламы

В зависимости от информации, которую они содержат, вывески наружной рекламы могут быть:

Рекламные

Информационные.

Также в зависимости от функционала, вывески могут быть простыми, например объёмными или в виде табличек, либо световыми.

Второй вариант предпочтительнее, так как они видны даже когда на улице стало темно. Наиболее распространёнными среди световых вывесок являются:

Объёмные световые буквы

Композитные вывески

Световые короба и т.д.

Как изготавливают вывески для наружной рекламы

Технология изготовления, в зависимости от выбранного варианта, может сильно отличаться. Самый быстрый и простой способ изготовления — это плоские вывески.

Это может быть классический баннер или короб, на который наносится рекламная информация. Для изготовления баннеров печать выполняется на специальном тканном материале.

Короба обычно изготавливаются из металла, а рекламная информация печатается на виниловой плёнке, которая клеится поверх. Световые короба являются более сложной конструкцией.

Сначала изготовляется каркас, который обычно произведён из алюминия. Подсветка идёт от светодиодных ламп. В качестве наружного материала используется виниловая плёнка, сотовый поликарбонат, композитный материал или акриловое стекло.

Объёмные буквы также могут быть изготовлены из разных материалов, в зависимости от того, какого они размера, будет ли подсветка, где их установят. Например, это может быть дерево, пластик, пенопласт, металл и не только.

Другие виды вывесок для наружной рекламы используют иную технологию производства.

Практически всегда, так как работу выполняет специализированная компания, изначально создаётся проект, разрабатывается дизайн, делаются расчёты, подбираются материалы.

Только после этого начинается непосредственно сама работа по изготовлению наружной рекламы. Крайне важно выбрать хорошую проверенную компанию для того, чтобы качество рекламных вывесок было высоким и они прослужили долго.