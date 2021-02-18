В современном мире всё большую популярность приобретают новые отделочные материалы. Именно таковым и является инженерная доска , которая считается разновидностью паркета. Его конструктивные особенности в себе совмещают все положительные свойства паркетной и массивной доски.

В составе этого материала присутствует несколько слоёв. Верхним слоем является древесина ценной породы. Она составляет примерно 4 миллиметра. Далее стабилизирующий слой, который произведён из берёзовой фанеры.

В нижнем слое присутствуют прорези, благодаря которым конструкция более прочная. В инженерной доске практически не применяют замковый тип соединений. Как правило, застёжка у них шип-паз.

Особенности

Стоит отметить, что после укладки отличить массив от инженерной доски весьма трудно.

Это как на ощупь, так и визуально абсолютно идентичные материалы. У инженерной доски присутствует большое количество положительных свойств.

Первым из них является прочность. В сравнении с паркетом, у которого стабилизирующий слой создан из хвои, инженерная доска с берёзовым слоем более прочная. Благодаря рёбрам жёсткости изделие более устойчиво к перепадам температурного режима и влажности в пространстве.

Так как используется соединение шип-паз, то укладка осуществляется намного проще. Но плавающим методом подобный материал укладывать не рекомендуется. Но стоит помнить, что при монтаже на клеевой состав пол будет иметь более продолжительный период использования и не станет скрипеть.

Примерный срок службы такой доски колеблется в пределах от 30 до 50 лет. Также такую доску можно шлифовать. А это является неоспоримым преимуществом.

Но шлифовке подвергается лишь тот материал, который уложен не плавающим методом. В противном случае все соединения будут разбиты. Производить укладку инженерной доски рекомендовано на фанеру, а не на стяжку.

Но если фанеры под низом не будет, то это не критично. Благодаря такой особенности можно будет сэкономить материальные расходы. Если инженерная доска будет укладываться на стяжку, то ещё можно сэкономить и на шурупах.

Ведь приобретать их также не нужно будет. Недостатком считается лишь трудоёмкость работы при монтаже на клеевой состав. Ведь этот процесс требует определённых навыков.

Поменять доску будет также проблематично, так как придётся сделать новую стяжку. Не нужно забывать и про натуральность материала.