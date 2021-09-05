Что такое техническое обследование зданий
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Что такое техническое обследование зданий

5 сентября 2021

По требованиям существующих стандартов и строительных норм и правил каждое здание и сооружение должно подвергаться периодическому обследованию.

Это необходимо для получения объективной технической информации о состоянии его различных элементов от фундамента до кровли. Обследование зданий в Киеве предлагает компания https://mb.expert/.

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Что проверяется при техническом обследовании зданий

Основными задачами технического обследования зданий и сооружений являются: контроль, испытания и оценка конструкции на надежность и выявление явных и скрытых дефектов.

По результатам такого обследования проводят анализ полученных данных и выдают рекомендации о возможной эксплуатации здания или о запрете на его дальнейшее использование.

Основными задачами, которые решаются в ходе исследований являются:

  • Определение текущего технического состояния;
  • Степень износа каждого элемента конструкции и объекта в целом;
  • Выявление эксплуатационных качеств элементов конструкции;
  • Прогнозирование их возможного поведения на ближайшую перспективу;
  • Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с существующими нормативными документами подобное обследование производится в следующих случаях:

  • При окончании срока эксплуатации (на основании паспортных данных);
  • После стихийных бедствий и техногенных катастроф;
  • Перед проведением реконструкции или перепланировки;
  • При принятии решения о повышении этажности;
  • Для проведения работ на незавершённом объекте;
  • При капитальном ремонте, реконструкции или модернизации;
  • Для выявления причин явно выраженных дефектов (деформации стен, потолочных перекрытий, дверных и оконных проёмов);
  • После появления сырости, промерзании, нарушении герметичности.

Состав и порядок проведения обследования

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В перечень работ, которые должны проводиться при техническом обследовании здания включаются:

  • Визуальный осмотр здания;
  • Сбор сведений об объекте (время начала и завершения строительства, установленные сроки эксплуатации);
  • Подробная характеристика систем инженерных коммуникаций (на основании объёмно-планировочной, конструкторской и инженерной документации);
  • Уточнение особенностей технологии строительства и монтажных работ с точки зрения их воздействия на различные элементы конструкции (особенно это тщательно проверяется для производственных зданий и сооружений);
  • Измерение реальных параметров климата внутри помещения, содержания вредных веществ и токсических соединений (такая проверка производится особенно тщательно на промышленных объектах с производством, которое относится к категории вредных и опасных);
  • Проверка коррозийного состояния металлических конструкций и соединений, в которых использовалась сварка;
  • Гидрогеологические условия участка местности, на котором расположено здание (производится оценка характеристик грунта, наличие и близость залегания грунтовых вод и т.д.);
  • Сравнительный анализ предыдущих технических исследований, на основании которых делается вывод о динамике изменения всех исследуемых параметров.



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