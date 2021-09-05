Что такое техническое обследование зданий

По требованиям существующих стандартов и строительных норм и правил каждое здание и сооружение должно подвергаться периодическому обследованию.

Это необходимо для получения объективной технической информации о состоянии его различных элементов от фундамента до кровли. Обследование зданий в Киеве предлагает компания https://mb.expert/.

Что проверяется при техническом обследовании зданий

Основными задачами технического обследования зданий и сооружений являются: контроль, испытания и оценка конструкции на надежность и выявление явных и скрытых дефектов.

По результатам такого обследования проводят анализ полученных данных и выдают рекомендации о возможной эксплуатации здания или о запрете на его дальнейшее использование.

Основными задачами, которые решаются в ходе исследований являются:

Определение текущего технического состояния;

Степень износа каждого элемента конструкции и объекта в целом;

Выявление эксплуатационных качеств элементов конструкции;

Прогнозирование их возможного поведения на ближайшую перспективу;

Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с существующими нормативными документами подобное обследование производится в следующих случаях:

При окончании срока эксплуатации (на основании паспортных данных);

После стихийных бедствий и техногенных катастроф;

Перед проведением реконструкции или перепланировки;

При принятии решения о повышении этажности;

Для проведения работ на незавершённом объекте;

При капитальном ремонте, реконструкции или модернизации;

Для выявления причин явно выраженных дефектов (деформации стен, потолочных перекрытий, дверных и оконных проёмов);

После появления сырости, промерзании, нарушении герметичности.

Состав и порядок проведения обследования

В перечень работ, которые должны проводиться при техническом обследовании здания включаются: