Что такое техническое обследование зданий

По требованиям существующих стандартов и строительных норм и правил каждое здание и сооружение должно подвергаться периодическому обследованию.
Это необходимо для получения объективной технической информации о состоянии его различных элементов от фундамента до кровли. Обследование зданий в Киеве предлагает компания https://mb.expert/.
Что проверяется при техническом обследовании зданий
Основными задачами технического обследования зданий и сооружений являются: контроль, испытания и оценка конструкции на надежность и выявление явных и скрытых дефектов.
По результатам такого обследования проводят анализ полученных данных и выдают рекомендации о возможной эксплуатации здания или о запрете на его дальнейшее использование.
Основными задачами, которые решаются в ходе исследований являются:
- Определение текущего технического состояния;
- Степень износа каждого элемента конструкции и объекта в целом;
- Выявление эксплуатационных качеств элементов конструкции;
- Прогнозирование их возможного поведения на ближайшую перспективу;
- Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.
В соответствии с существующими нормативными документами подобное обследование производится в следующих случаях:
- При окончании срока эксплуатации (на основании паспортных данных);
- После стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- Перед проведением реконструкции или перепланировки;
- При принятии решения о повышении этажности;
- Для проведения работ на незавершённом объекте;
- При капитальном ремонте, реконструкции или модернизации;
- Для выявления причин явно выраженных дефектов (деформации стен, потолочных перекрытий, дверных и оконных проёмов);
- После появления сырости, промерзании, нарушении герметичности.
Состав и порядок проведения обследования
В перечень работ, которые должны проводиться при техническом обследовании здания включаются:
- Визуальный осмотр здания;
- Сбор сведений об объекте (время начала и завершения строительства, установленные сроки эксплуатации);
- Подробная характеристика систем инженерных коммуникаций (на основании объёмно-планировочной, конструкторской и инженерной документации);
- Уточнение особенностей технологии строительства и монтажных работ с точки зрения их воздействия на различные элементы конструкции (особенно это тщательно проверяется для производственных зданий и сооружений);
- Измерение реальных параметров климата внутри помещения, содержания вредных веществ и токсических соединений (такая проверка производится особенно тщательно на промышленных объектах с производством, которое относится к категории вредных и опасных);
- Проверка коррозийного состояния металлических конструкций и соединений, в которых использовалась сварка;
- Гидрогеологические условия участка местности, на котором расположено здание (производится оценка характеристик грунта, наличие и близость залегания грунтовых вод и т.д.);
- Сравнительный анализ предыдущих технических исследований, на основании которых делается вывод о динамике изменения всех исследуемых параметров.