Интересные факты о видах животных

С самого детства мы смотрели интересные программы, мультфильмы, где главными героями были животные. Именно о них, как об одних из первых существ на земле родители рассказывают своим детям.

Самые необычные и познавательные сведения о разных животных и не только можно найти в Factum-info.net.

Познавательно и интересно

Стоит рассказать о популярных зверях, о которых большинство на самом деле знает очень мало.

Один из самых популярных хищников – тигр:

он относится к семейству кошачьих, но вряд ли кто догадывается, что этот зверь недостаточно хорошо видят в темноте, в отличие от своих сородичей — кошек. Подходящее для них время суток — когда солнце зашло и начинает смеркаться. Тогда-то тигры и выходят на поиски еды.

полосатые хищники могут узнавать информацию друг о друге весьма неординарным способом, пометив любое дерево. С помощью обоняния тигры будто считывают других животных этого вида.

неожиданно, но в отличие от обычных кошек, тигры не выражают удовольствие мурлыканьем. Они привыкли всегда быть на страже и ни в коем случае не подпускать к себе врагов, поэтому не закрывают глаза, максимальные эмоции — прищуренные или слегка приоткрытые.

Самые милые и, в то же время, ленивые – коалы:

вес коал, казалось бы, средний. Но нет — это небольшое с виду животное может достигать более восьмидесяти килограмм;

сон — неотъемлемая часть их жизни. Они могут спать 22 часа из 24 в сутках. Всё это время они находятся на дереве, сползают крайне редко и в экстренных случаях. Такими случаями могут быть частые африканские пожары. Коалам приходится выживать, они слезают с деревьев и иногда могут добираться к людям за необходимым для них ресурсом — водой.

Маленькие, но симпатичные белки:

оказывается, они едят не только орехи, но и разные ростки, листики и другие растения. Но самое удивительное, они с лёгкостью могут съесть лягушку.

энергичность белки даёт о себе знать так — они добывают себе еду со скоростью света, после чего могут не беспокоиться о пропитании несколько месяцев.

Самая опасная хищница на просторах океанов — акула:

она вынашивает своего малыша три с половиной года;

эта хищница на самом деле довольно заторможенная, вся ее жизнь состоит из достаточно плавных движений.

Небольшой, но очень колючий еж:

его зубной ряд насчитывает 36 зубов, что больше, чем у человека;

если вы никогда не видели хвостатого ёжа, знайте, что на самом деле он есть у всех ёжиков, отличается только длиной;

в случае если этого колючего хищника укусит гадюка, ему никогда ничего не будет, так как его организм имеет противоядие от неё.

Смотря на эти факты, можно ещё раз убедиться, насколько удивительный и необычный мир животных на нашей планете.