Как выбрать комод в спальню

Если размеры спальни позволяют, многие предпочитают устанавливать там комод. Это хорошая альтернатива шкафу. Чтоб не загромождать пространство, но при этом иметь возможность хранить все необходимые вещи, можно подобрать подходящие вариант комода.

В отдельных случаях этот вид мебели может использоваться как тумба для телевизора или ночной столик. Правильно подобранный комод позволит использовать все пространство спальни и иметь удобный аксессуар. При выборе учитывают основные критерии. Широкий ассортимент комодов предлагает интернет-магазин https://mebelsait.dp.ua/komody.

Размер и форма.

Здесь нужно учитывать размеры спальни и предполагаемое место размещения. Есть варианты комода, которые имеют высоту среднего человеческого роста. Если варианты, которые имеют удлинённую форму. Классическая глубина комода – 50 см. Такой вариант является максимально комфортным. Нужно помнить, что расположение комода должно быть таким, чтоб ящики свободно открывались вперед.

Форма комода может быть разной. Есть прямые варианты, их размещают вдоль стены или возле кровати. Угловой комод хорошо впишется в небольшую спальню. Он не занимает много места и позволяет максимально использовать всю площадь помещения. Бывают варианты с закругленными краями. Этот комод не будет мешать и позволит избежать мелких травм.

Современные производители часто дополняют комод и другими функциями. Можно встретить комод-ночной столик или комод-гладильную доску. Для семьи с маленьким ребенком есть вариант комода, где верхняя крышка выполнена в виде пеленального столика.

Возможность изготовить комод на заказ, указав свои размеры и дополнения, позволяет получить элемент мебели, который будет идеально подходить для конкретной спальни.

Материал изготовления.

Материалы могут быть разные – натуральное дерево, ДСП, МДФ, пластик, стекло, метал. Многое зависит от дизайна и идеи создания комода. Любая модель комплектуется ручками и выдвижными механизмами. Большой ассортимент моделей и вариантов позволяет подобрать комод любой ценовой категории.

Расположение ящиков, их размер и количество.

В этом вопросе важно учесть, что планируется хранить в комоде. Комбинированные варианты, в которых есть ящики разных размеров – самый практичный и удобный вариант. Есть модели, где один из ящиков закрывается на замок.

Фурнитура.

Все дополнительные элементы комода подбираются в зависимости от стилистики самого изделия. Ручки, ножки, зеркала, дополнительная подсветка – все эти элементы украшают и дополняют изделие.

Вариант крепления и передвижения.

Современные модели комодов могут быть трех видов: стационарные, настенные или передвижные. Каждый вариант имеет свои преимущества и выбирается в зависимости от требований заказчика.

Цвет и дизайн.

Этот вопрос сугубо индивидуальный. Многие выбирают комод, который идеально сочетается с остальной мебелью спальни. Есть варианты дизайна – когда комод является основным ярким акцентом интерьера. Цвет и дополнительные элемента такой мебели, могут сильно отличаться от остальной.