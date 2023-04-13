Есть такое оборудование, без которого было бы невозможно создание множества промышленных изделий для разных областей повседневной жизни человека.

И одна из таких машин, безусловно – индукционный парогенератор, и многим промышленникам, настоящим и будущим не помешает узнать о том, каков принцип его работы, и в каких сферах используется такое оборудование.

Как работает индукционный парогенератор промышленный

Ключевым элементом такого генератора пара являются медные трубки.

Они же называются индукторами. С их вторичных обмоток происходит отдача тепловой энергии, а энергия эта уже нагревает воду и пар. Конструкция сравнительно несложная, и при этом нельзя сказать, что она устарела.

В силу особенностей принципа работы таких парогенераторов они имеют практически вдвое меньшую потребляемую мощность, чем два других, соперничающих с ними варианта.

Конкурентами индукционного оборудования являются тэновые и электродные генераторы, которые, не смотря на разный принцип работы, обладают почти одинаковой потребляемой мощностью.

Поскольку индукционный парогенератор при равной производительности, измеряемой в килограммах пара в час, будет выгоднее по потреблению, часто приобретают именно его. Впрочем, в некоторых ситуациях могут быть лучше другие варианты, так что выбором такого оборудования, безусловно, должен заниматься специалист.

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Где применяют индукционный парогенератор

Есть множество сфер, где используется такое оборудование.

Одна из них – швейная промышленность, причем разные ее направления. Это и не удивительно: производительный и экономичный парогенератор оптимально подходит для множества процессов в этой отрасли, начиная от получения рельефного узора до усадки.

Впрочем, текстильная и другая швейная промышленность – далеко не единственные области, где используется такое оборудование.

Очень востребованы генераторы пара этого вида в пищевой промышленности, где есть множество ситуаций, когда без такого оборудования не обойтись.

Еще индукционные парогенераторы очень важны в химической промышленности и ряде других сфер. Так что, приобретая такое оборудование, предприниматель может быть уверен в том, что в ближайшие лет десять, даже если оно ему вдруг перестанет быть нужным, он сможет его выгодно продать.

Конечно, перед покупкой очень важно удостовериться в хорошей репутации производителя и продавца.