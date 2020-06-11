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Имплантация зубов

11 июня 2020

На сегодняшний день термин имплантация зубов приобрел большую популярность, что не удивительно с учетом перспективности этой технологии. В сфере стоматологии имплантация бывает различных видов, поэтому стоит разобраться в том, какая же ее разновидность лучше.

Самый перспективный и технологичный вид имплантации

На сегодняшний день такой способ существует и он ярко выделяется на фоне остальных. Это одноэтапная имплантация. Она так называется, поскольку состоит всего из одного этапа, а значит, не требует дополнительной подготовки в виде наращивания челюсти.

Метод очень перспективен потому, что он позволяет всего за один день достичь тех результатов, которые при других методах могли бы достигаться годами. К тому же при этой технологии не требуется так сильно вмешиваться в организм человека, как при других методах.

Самой сложной считается классическая двухэтапная технология, при которой в десну зашивается специальная конструкция. По сути, это и есть имплант. Потом, еще в течение одного месяца выполняется мероприятие по формированию десны.

И лишь потом уже могут быть установлены коронки. Ни этот вариант, ни какой другой не могут сравниться по удобству и скорости с одноэтапной технологией.

Правильно ли выделять лучший вариант

Безусловно, одноэтапную имплантацию по многим параметрам можно считать лучшей. Однако важно понимать, что она подходит далеко не всем. Вот почему выделять лучший вариант среди существующих было бы неправильно.

Понятно, что протез в виде зубного ряда, закрепленный на четыре импланта, будет не столь надежен, как протез, закрепленный на шесть имплантов. Однако не у всех есть финансовая возможность выбрать наиболее надежный вариант.

Так что не совсем правильно выделять лучший вариант, поскольку все зависит от контекста. Если для одного человека быстрый и относительно дорогой метод будет оптимален, то у другого обстоятельства могут быть совсем иными. Так что стоит искать не лучшую методику, а самую подходящую.

Стоит выбирать тот или иной вид имплантации, в зависимости от конкретной ситуации. Оптимальный вариант поможет подобрать специалист. Конечно, многое зависит и от финансовых возможностей. Если позволяют средства, стоит воспользоваться самой подходящей технологией, которая только сегодня есть.



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