Идем в автошколу! Чему вас обязательно должны научить?

Обучение вождению автомобиля — очень важная задача. Здесь нельзя «схалявить» или просто отсидеться на занятиях, ведь от того, как хорошо вы выучите все тонкости, зависит ваша безопасность в будущем, когда вы окажетесь на реальной дороге, ваша жизнь и здоровье. Но, к сожалению, не все автошколы ответственно подходят к этому вопросу.

Некоторые «откатывают» с учениками минимальное количество часов или дают только те знания, которые помогут сдать экзамен.

Чему вас должны научить в хорошей автошколе?

Теория. Итог теоретического блока ? сдача экзамена, в котором вам нужно будет с минимальным количеством ошибок решить билет из 20 вопросов. Но не стоит думать, что на этих занятиях вас должны научить только решать билеты или «натаскать» на то, чтобы вы выучили правильные ответы. Задача хорошего преподавателя теории ? сделать так, чтобы вы выучили и, главное, поняли все правила дорожного движения, научились думать, анализировать реальные дорожные ситуации и принимать правильные решения.

Кроме этого, в хороших автошколах обязательно преподают основы оказания первой помощи и технического обслуживания автомобиля: как заменить масло, воспользоваться домкратом и т.д. Об этом вас, скорее всего, не спросят на экзамене, но эти знания очень пригодятся вам в реальной жизни.

Занятия на тренажере. Вам очень повезло, если в школе, где вы учитесь, есть специальный тренажер, имитирующий органы управления автомобилем: педали, руль, коробку передач. Двигаясь по компьютерному «городу», вы научитесь трогаться с места, переключать передачи в правильном порядке, тормозить. Если есть возможность посетить такие занятия, не пренебрегайте ими и не торопитесь на площадку.