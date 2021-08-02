Украинка Черкасова будет бороться за" бронзу " Олимпиады-2020 по женской борьбе

Второй раз подряд Украина — вне финала в борьбе.

Украинка Алла Черкасова, которая выступает в весе до 68 килограммов, не прошла в золотой финал Олимпийских Игр в Токио в женской борьбе. Украинка поборется за "бронзу".

Черкасова во второй раз выступала на Олимпийских играх. И впервые смогла добраться до полуфинальной стадии — в Рио-де-Жанейро она прекращала выступления по итогам первой же стадии.

В Токио Черкасова дошла до полуфинала и имела хорошие шансы на получение медали. Но за" золото " не поборется.

Как выступила Алла Черкасова?

Первых двух соперниц — полячку Агнешку Вещек (бронзовая призерка Пекина-2008) и немку Анну Шелль (2-кратная призер чемпионатов мира и Европы) украинка одолела, не позволив соперницам добыть хотя бы очко.

Соперницей Черкасовой в полуфинале стала американка Тамира Менса — действующая чемпионка мира. На последнем турнире мирового первенства их пути не пересекались, а на Олимпиаде Менса одержала две победы — над японкой Сарой Дошо и китаянку Чжоу Фен — дважды по 10:0.

В конце первого периода Менса вышла вперед, реализовав одну из атак на Черкасову. И даже могла рассчитывать на еще несколько очков, но с гонгом первый период был закончен.

Черкасова активнее начала второй период и заработала четыре очка! И почти сделала еще один накат, однако американка контратаковала — два очка в ответ. А потом сама Менса предприняла удачную атаку, за которую получила четыре очка.

Украинка пошла в атаку и пыталась заработать очки за минуту до конца встречи. Но не смогла, в ответ пропустив еще два очка.

В итоге 10:4 — Черкасова не выходит в финал, но будет бороться за "бронзу".

Кто такая Алла Черкасова

32-летняя представительница Украины в женской борьбе, выступает за Львовскую область.

На Олимпиаду-2020 Черкасова попала по выбору тренерского штаба сборной Украины по борьбе. Лицензию в весе до 68 кг для Украины получила именно она по итогам чемпионата мира-2019.

Алла Черкасова — 2-кратная призерка чемпионатов мира и 5-кратная призерка Евро в женской борьбе. Самые высокие результаты — "золото" чемпионата мира-2018 и евро в 2019 году.

Что дальше?

Схватка за" бронзу " с участием Черкасовой состоится во вторник, 3 августа.