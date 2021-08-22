“краина завоевала первую за 15 лет медаль юниорского чемпионата мира в метании копья

С результатом, который атлет показал в квалификации, он бы имел «золото».

Украинский метатель копья Артур Фельфнер завоевал «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров. Эта медаль стала его дебютной на мировых первенствах.

А для Украины-первой на чемпионатах мира U20 за 15 лет. Последний раз мужскую награду в метании копья на таком уровне завоевывал Роман Авраменко – в 2006 году.

Среди женщин «золото» в этой дисциплине в 2018 году выиграла украинка Алина Шух. Как выступил украинец в финале отобрались 12 лучших атлетов по итогу квалификации.

Фельфнер вышел в финал со вторым результатом – 77. 15 метра. В соревнованиях за медали украинец не смог повторить квалификационный результат, который обеспечил бы ему «золото», но все равно удержался на второй позиции.

Читайте также: Состав юниорской сборной Украины по легкой атлетике на чемпионат мира U20: кто будет соревноваться в КеніїУ спортсменов было по шесть попыток, из которых в зачет шла лучшая. Медаль Артур обеспечил уже в первой попытке.

Финал он начал с 76. 31 метра и в дальнейшем сумел превзойти этот результат лишь в четвертой попытке, где прибавил всего один миллиметр. Результата 76. 32 ему хватило для «серебра».

К титулу чемпиона мира украинцу не хватило 14 сантиметров. 19-летний финн Янне Ласпа выиграл с результатом 76. 46. «Бронзу» завоевал 19-летний нигериец Чінечерем Ннамди. Именно он был лучшим в квалификации, где метнул копье на 78. 02 м и установил национальный рекорд U20, однако в финале недокинув три с половиной метра.

Чемпионат мира U20. Метание копья (мужчины), фіналЯнне Ласпа (Финляндия) – 76. 46Артур Фельфнер (Украина) – 76. 32Чінечерем Ннамди (Нигерия) – 74. 48Хто такой Артур Фельфнер17-летний метатель копья, представляющий Киевскую область.

Чемпион Европы среди юниоров 2021 года. Тогда же, на чемпионате Европы в июле, установил свой личный рекорд – 78. 41 метра.

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