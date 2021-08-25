Определились первые паралимпийские чемпионы Токио-2020

На Паралимпийских играх-2020 в Токио разыграны первые комплекты наград.

Произошло это в паравелоспорте в первый день соревнований в личных гонках преследования. Дебютный комплект наград был разыгран в классе C1-3 в женском преследовании.

Всего в соревнованиях принимали участие 15 участниц: по результатам квалификации четыре лучших проходили в финал и поездку за «бронзу». Поскольку сперва состоялся бронзовый финал, то первой медалисткой Токио-2020 стала немка Дениз Шиндлер35-летняя немка, которая занимается велоспортом с 18 лет, у нее ампутирована правая нога ниже колена — она опередила свою соперницу на шесть секунд.

Для Шиндлер-это четвертая медаль Паралимпиады (три выиграла у Рио-2016: два «серебра» и одну «бронзу» ). В финале за «золото» сошлись австралийка Пейдж Греко и представительница Китая Ван Сяомэй.

Для обоих Паралимпиада в Токио — дебютная в карьере. Пейдж, к тому же, установила новый мировой рекорд в квалификационном заезде.

А в финале австралийка лишь добавила, улучшила свой же рекорд и уверенно забрала «золото». Она проехала 3 километра за 3:50. 815 — новый мировой рекорд! Ван сяомей, соответственно, завоевала «серебро».

Таким образом, Пейдж Греко-первая паралимпийская чемпионка Токио-2020! «Я не могу поверить, что мы это сделали», — сказала она сразу после финиша. Кто еще уже выиграл медали в паравелоспортіУ первый соревновательный день на велотреке разыграно четыре комплекта медалей.

Первое «золото» завоевала Австрия Пейдж Греко, а в целом чемпионами стали представители Австралии (дважды), Великобритании и Нидерландов. Медали выигрывали спортсмены из девяти стран, в том числе британцы являются лидерами по количеству наград — они завоевали три медали.

Украинцы в первый соревновательный день в паравелоспорте не соревновались.