Как восстановить данные с поврежденного жесткого диска

Совет создавать резервные копии диска уже не к месту: когда диск не реагирует на любые обращения, то нужна реальная реанимация специальными программными и техническими средствами.

Причем скачанные из сети программы могут помочь в начальной стадии. Зато в лаборатории, такой как в центре DATARC, аппаратным способом по секторам извлечется вся информация (или почти вся, если диск совсем умирающий). Восстановлением данных в Москве профессионально занимается компания https://www.datarc.ru/.

Самостоятельное восстановление

Самое легкое – это восстановить информацию, удаленную по ошибке.

В этом поможет ряд свободно скачиваемых программ. Но чистота и возможность восстановления зависит от давности удаления, и как много после этого записывалась на носитель новая информация.

Вдобавок, восстановленный снимок, например, может оказаться в значительно меньшем формате, чем был.

Но восстановление больших объемов данных, тем более всего диска, любителям не под силу.

Восстановление в лаборатории

Диск не считывает данные часто по физической причине: вышли из строя головки, или не работает двигатель.

Для этого могут использоваться детали от дисков-доноров, И сложная аппаратура, которая вместо родных головок будет доставать данные из каждого сектора физически, и переписывать на новый носитель.

Его можно приобрести в лаборатории, или предоставить самостоятельно, приобретя в торговых сетях. Если объем данных не больше 300 Гб, их можно будет после восстановления скачать через FTP-сервер.

В центре восстановят информацию, когда появились ошибки в служебных зонах, когда есть нечитаемые сектора, с физически поврежденной поверхности.

Когда сгорели контроллеры, залипли или стали неисправными головки считывания. Заклинили подшипники, сгорели двигатели. Простой пользователь даже не подозревает о наличии стольких деталей в, казалось, простом устройстве.

Могут восстановиться массивы информации с SSD, откроет доступ флешка или карта памяти, DVD, CD диски, древние флоппи-диски, стриммерные кассеты. Главной логической проблемой будет восстановить разобранные RAID-массивы

Можно сказать, что в почти любой самой тяжелой ситуации информация будет извлечена.

К удивлению, российское оборудование для этого – одно из лучших в мире. Но стоимость восстановления нередко будет очень высокой – не из-за конъюнктуры спроса, а из-за сложности процесса и затрачиваемого времени.

Поэтому в таких ситуациях можно заказывать восстановление фрагментов диска. Но если вы укажете полное наименование папок или файлов.