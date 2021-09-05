Элина Свитолина в двух сетах выбила россиянку Касаткину на US Open

Для победы хватило 75 минут. Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала третью победу в основной сетке US Open.

В раунде 1/16 финала первая ракетка Украины в двух сетах победила россиянку Дарью Касаткину.

Это уже третья подряд победа Элины на мэйджоре в США в двух сетах. Матч Свитолина — Касаткина стал шестым очным между двумя теннисистками.

Все предыдущие пять выиграла Элина, которая на кортах US Open смогла продлить эту серию до шести поединков. Читайте также: Элина Свитолина прошла второй раунд US Open в матче, который дважды задерживал дощЗа весь чат матча украинка не проиграла ни одной своей подачи, хотя трижды Касаткина зарабатывала брейкпоинты-безуспешно.

Зато в первой партии Элина сделала брейк при счете 4:4 и потом подала на сет), а во второй — сразу начала с брейка (при 0:0). Соответственно, весь второй сет Элина Свитолина вела с брейком, после чего при счете 4:2 взяла еще одну подачу соперницы (5:2) и уверенно подала на матч — 6:2.

Для победы Элине понадобилось 75 минут. За матч украинка сделала 25 виннеров и 14 невынужденных ошибок, а также выиграла 65% мячей на второй подаче соперницы.

В 2020 году украинка пропускала турнир. Элина Свитолина остается единственной украинской представительницей в одиночном разряде на US Open.

В 1/8 финала Элина Свитолина сыграет против Симоны Халеп, выступающей под 12-м номером посева и выбившей в третьем раунде Елену Рыбакину. Читайте также: Свитолина вернулась в топ-5 перед стартом US Open.

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