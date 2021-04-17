Цветная печать А4 в Ростове-на-Дону

Услуги полиграфии востребованы сегодня, как никогда. К полиграфистам обращаются студенты и их преподаватели; предприниматели, нуждающиеся в рекламной продукции; руководители крупных компаний с прицелом на производство сувенирной продукции с логотипом бренда и т.д. Найти профессионалов в данной сфере непросто. Ещё сложнее – отыскать специалистов, работающих на современном, высокотехнологичном оборудовании.

На сайте renat-ra.ru печать листов А4 в Ростове-на-Дону доступна на наиболее выгодных условиях. Полиграфия «Ренат+» предоставляет широкий спектр услуг, среди которых востребована цифровая печать на форматах A3 и А4. Доступна, как черно-белая, так и цветная печать.

Сфера предоставляемых услуг

В «Ренат+» клиент может заказать:

интерьерную печать;

производство рекламной продукции (флаеры, визитки, хенгеры, проспекты и т.д.);

нанесение изображений на одежду;

производство сувенирной продукции;

создание объектов наружной рекламы (стенды, таблички, транспаранты).

Интерьерная печать доступна на любом носителе: обои, баннерная ткань, холст, фотобумага и т.д.

В арсенале полиграфии присутствует Mimaki CJV30-160 – современный экосольвентный плоттер. Он обеспечивает печать изображений на больших форматах с высокой скоростью. При этом точность контурной резки весьма высока.

Ширина печатного поля достигает 1600 мм. Разрешение – 1440 DPI.

Изготовление сувенирной продукции

Реклама через сувениры остаётся весьма эффективным способом нативного продвижения бренда. Ведь сувениры передаются в дар (достаются бесплатно получателю). Но на шариковой ручке, кружке, фоторамке, флешке или часах присутствует логотип рекламируемого бренда.

Если требуется повысить узнаваемость бренда в широких массах, производство сувенирной продукции – первое, что необходимо реализовать.

В отличие от подавляющего большинства конкурентов «Ренат+» предлагает изготовить даже одну единицу сувенирной продукции. Доступны к производству и широкие партии изделий.

В штате полиграфии работают дизайнеры. Они готовы взять на себя работу по разработке рекламной продукции, логотипов, фирменного стиля компании.

Минимальный ориентировочный срок изготовления сувенирной продукции составляет 1 рабочий день. Точные сроки можно выяснить у специалистов напрямую после детального обсуждения заказа.