Расписание выступлений украинцев в шестнадцатый день Олимпиады (воскресенье, 8 августа): кто и когда соревнуется

Последний шанс для Украины зацепиться за медали Олимпиады-2020. В завершающий день Олимпийских игр сборная Украины все еще сможет побороться за награды в Токио. Всего в воскресенье, 8 августа, будут выступать 9 украинских спортсменов и все будут соревноваться на медальных стадиях.

Велосипедистка Елена Старикова смогла пробилась в полуфинал со спринта — она обошла в четвертьфинале серебряную призерку Олимпиады-2020 в командном спринте — немку Лею Софи Фридрих. Теперь в ½ финала она встретится с представительницей Гонконга — чемпионкой мира Лэй Вайси.

Начало первых заездов в полуфиналах — в 04:18 по киевскому времени. Читайте также: Украинка Старикова-в полуфинале спринта на Олимпиаде-2020: когда борьба за медали раньше всех украинцев на старт выйдут марафонцы.

Александр Ситковский, Николай Нижник и Богдан-Иван Городиский из — за сильной жары и высокой влажности воздуха начнут выступление в 7:00 по токийскому времени и в 01:00-по киевскому. А вот закрывать соревновательный день украинские художественные гимнастки.

Они выступят в командном многоборье. Начало программы с пятью мечами-в 5: 00 по киевскому времени.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2020: шестнадцатый день (воскресенье, 8 августа) 01:00. Легкая атлетика: марафон.

Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городисский (финал) 04:18. Велоспорт.

Елена Старикова (полуфинал, спринт) 04. 39. Велоспорт. Елена Старикова (полуфинал, спринт) 05:00. Художественная гимнастика. Мариола Боднарчук, Дарья Дуда, Ева Мелещук, Анастасия Возняк, Мария Высочанская (финал, командное многоборье)смотреть трансляции олимпийских соревнований на общественный Спорт и UA:Первый можно здесь.