Готовые ООО с расчётным счётом в ВТБ

При открытии нового предприятия самое сложное – подготовительный этап сбора пакета документации, регистрации во всех правоустанавливающих инстанциях, открытие счёта в кредитном учреждении.

Руководству приходится сталкиваться с серьёзной бюрократической «машиной», терять драгоценное время более месяца. Приобретение готовой фирмы снимает массу проблем, позволяет сразу приступить к полноправной деятельности.

Кроме правильно подобранной системы налогообложения для фирмы и развития партнёрских связей имеет значение, где открыт расчетный счёт.

При ведении бизнеса за рубежом целесообразно приобретать готовые фирмы с расчётным счётом в ВТБ. Репутация, статус этого кредитного учреждения и многолетний опыт сотрудников во внешнеторговой экономической деятельности гарантируют правильность финансового развития.

Накопленный опыт сотрудничества со всеми государственными структурами, тендеры, хорошо развитая надёжная система онлайн-банкинга и партнёрская сеть за рубежом – это вне конкуренции.

Сопроводительная документация по готовым ООО с расчётным счётом в ВТБ – гарант успеха

Перечень документации готовой фирмы для начала коммерческой деятельности:

название и наличие зарегистрированного юридического адреса;

полный набор уставных, сопроводительных регистрационных документов;

фактическая печать предприятия;

наличие открытого расчетного счёта с активной системой дистанционного обслуживания в режиме онлайн;

наличие СРО или лицензии;

предоставление сертификата на цифровую подпись;

отсутствие финансовой отчётности, подтверждающей начальную деятельность с нуля.

Преимущества готовых ООО с расчётным счётом в ВТБ:

надёжность банка не вызывает сомнений и не требуется доказательств;

его финансовая устойчивость выступает гарантом любой сделки;

банк избирателен к подбору своих клиентов, которые проходят тщательную предварительную проверку;

открытый счёт партнёра в ВТБ способствует взаимовыгодному сотрудничеству обеих сторон, внутри единой банковской системы клиенты имеют множество преференций.

Внутренняя автоматическая система защиты кредитного учреждения не позволит совершить неправомерных действий, убережёт от возможного банкротства или исчезновения денег, находящихся на различных счетах клиента.

Система безопасности банка защитит и сохранит имеющуюся наличность. Когда приобретаешь готовое предприятие с ненулевым расчётным счётом, то важно проверить её на наличие долговых обязательств.