Георгины: советы по выращиванию и уходу

Георгины — пышные и красивоцветущие летние растения. Но для успешного цветения нужно помнить несколько вещей при уходе за георгинами.

Среди великолепных георгинов можно найти большое разнообразие форм и цветов.

Георгины, обычно покупаемые в виде клубней и встречающиеся во многих садах, долгое время были одними из самых популярных декоративных растений. Первоначально родом из Мексики, экзотический георгин ( Dahlia ) попал в Европу через моряков в 18 веке и с тех пор стал хитом в садах и парках.

Многолетнее растение, принадлежащее к семейству сложноцветных (Asteraceae), также можно легко вырастить в саду, если воспользоваться несколькими советами и хитростями. Мы собрали для вас всю важную информацию.

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Георгины: значение и время цветения

Род георгин насчитывает около 35 видов, некоторые из которых сильно отличаются друг от друга визуально. Любопытно, что название георгин происходит не от имени первооткрывателя растения в Новом Свете, а было посвящено шведскому ботанику Андреасу Далю, когда оно впервые было выращено в Европе. Георгины наполняют наши сады своими яркими цветами каждый год, начиная с июля, и могут продолжать цвести до осени.

Начиная с июля каждый год георгины заново наполняют наши сады своим сияющим великолепием цветения.

Покупка георгин: в виде клубня или взрослого растения

Самый проверенный метод выращивания георгинов – это клубни, которые помещаются прямо в почву. Но сначала возникает вопрос: как и где купить клубни георгин и на что обратить внимание?

Покупка клубней георгин

Клубни георгин можно легко купить в любом садовом магазине, часто они продаются сразу нескольким. Есть множество различных форм и цветов на выбор. В любом случае обязательно берите только здоровые клубни без гнилых участков.

Обычно вы можете купить различные клубни георгин в садовом центре.

Покупка георгинов в горшке: на что обратить внимание

Гораздо сложнее, чем покупать в виде луковиц, купить георгины целиком. Если вы решите купить растение напрямую, время цветения можно сдвинуть на несколько недель вперед. Кстати, это же касается и георгинов, выращенных в горшках.

Самые красивые и обильно цветущие сорта

Немногие декоративные растения имеют такое большое разнообразие, как георгин. Всего существует 13 различных форм цветка, каждый из которых имеет свой цвет. Представляем самые привлекательные и популярные сорта:

Шаровидный георгин: Цветки круглые и относительно мелкие; очень плотные лепестки; среди самых популярных сортов георгин.

Популярные сорта: Питер, Мраморный шар.

Популярные сорта: Питер, Мраморный шар. Помпонный георгин: Круглый и плоский цветок с полностью скрученными лепестками; очень декоративный.

Популярные сорта: Барбара, Рокко.

Популярные сорта: Барбара, Рокко. Кактуссовый георгин: Круглый цветок с заостренными лепестками; красочная мраморность.

Популярные сорта: Черио, Спасмахер.

Популярные сорта: Черио, Спасмахер. Георгины-кувшинки: Плоский цветок с лепестками, направленными наружу; внешний вид водяной лилии.

Популярные сорта: Пасодобль, Крем де Кассис.

Популярные сорта: Пасодобль, Крем де Кассис. Георгины Deer Antler: бахромчатые и торчащие лепестки; несколько "дикий" вид.

Популярные сорта: Galaxie, Alauna Clair-Obscur.

Шаровидные георгины — одни из самых популярных сортов георгин.

Более интересные сорта георгинов можно найти здесь.

Посадка георгин: инструкция и порядок действий

Весна — начало лета — это время, и георгины можно высаживать в саду как растение или луковицу. Этот шаг требует некоторой информации, чтобы георгины хорошо зародились в клумбе, а яркие цветы всех форм и цветов действительно проросли.

Идеальное расположение

Как субтропическое растение, георгин, безусловно, предъявляет более высокие требования, чем можно было предположить изначально. При посадке убедитесь, что георгин находится на солнечном месте, где почва богата питательными веществами и хорошо дренирована. Для этого всегда добавляйте компост в почву перед посадкой. Необходим хороший дренаж воды, так как георгины чувствительны к переувлажнению.

Георгины предпочитают солнечное место и богатую питательными веществами хорошо дренированную почву.

Когда лучше сажать георгины?

Важным моментом успеха при посадке георгин является правильное время посадки луковиц или многолетников. Георгины не переносят заморозков, поэтому высаживать их следует не ранее мая, как только минуют последние поздние заморозки. Слишком раннее начало может привести к гибели ваших растений из-за риска холода.

Посадка георгинов: инструкция, как это сделать

Выберите подходящее место. Место должно быть солнечным, а почва хорошо дренированной и богатой питательными веществами. Сначала разрыхлите почву и поработайте в большом количестве компоста, чтобы растение получало достаточно питательных веществ по мере роста. Если почва очень богата глиной или суглинком, стоит добавить немного песка. Выкопайте яму, в которую поместите клубень. Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы клубень был полностью покрыт почвой, а верхняя часть находилась на несколько сантиметров ниже поверхности почвы. Оставьте луковицу георгина в воде на ночь перед посадкой, чтобы она могла впитать достаточное количество влаги после хранения. Затем поместите клубни в посадочную яму с посадочным расстоянием от 30 до 100 см — размер растения отличается в зависимости от сорта. При вставке важно, чтобы более толстая часть клубня была обращена вниз, а корневая шейка — вверх.

Размножение, деление и выгонка георгин

Если вы не хотите возвращаться в магазин, чтобы увеличить свой запас георгин, есть несколько альтернатив для размножения великолепных цветущих растений. Представляем все варианты.

Размножение георгин черенками

Очень быстрый способ размножения георгин – выращивание черенков. Этот метод работает путем выгонки клубней георгин в конце зимы при повышенных температурах. Слегка заглубленные в почву луковицы прорастают так, что через короткое время можно оторвать черенки с несколькими парами листьев. После этого черенки георгин помещают в питательную среду и заново проращивают.

Очень быстрый способ размножения георгинов — выращивание черенков.

Успешное деление клубней

Проверенный способ размножения георгинов – деление клубней. Обрежьте луковицу весной перед посадкой острым и чистым ножом так, чтобы на каждой части осталось не менее двух почек. Как правило, более крупные клубни делят на два более мелких. Новые побеги впоследствии развиваются из почек при посадке.

Выращивание

Подобно выращиванию черенков, раннее выращивание георгинов в помещении проводят с марта, с той разницей, что растения оставляют на клубне.

Идеальный уход

Георгины не требуют особого ухода, но некоторые аспекты не следует игнорировать даже с этим экзотическим растением. Мы показываем, что нужно учитывать.

Поливайте растение по мере необходимости каждые несколько дней, когда почва высыхает.

Удобрение и полив

В принципе, уровень удобрения, необходимый для георгин, можно контролировать. Перед посадкой всегда полезно внести компост в почву. Удобрение, содержащее азот, приводит к усилению роста листьев у георгин, но также снижает готовность растения к цветению.

Поэтому цветочное удобрение, которое не слишком азотистое, является хорошим выбором. Вносить его нужно регулярно до августа.

Полив тоже должен быть умеренным, так как георгины плохо переносят переувлажнение. Поливайте растение по мере необходимости каждые несколько дней, когда почва высыхает. С другой стороны, в более интенсивные периоды жары летом поливать следует больше, потому что раскидистое растение при высоких температурах испаряет много воды.

Обрезка

Для георгинов обрезка в соответствующих местах может обеспечить большее обилие цветов и повлиять на форму растения. Поэтому рекомендуется время от времени обрезать кончики побегов, особенно в молодом возрасте, чтобы увеличить ветвление и, следовательно, образование цветов. Увядшие цветки также следует срезать, чтобы образовались новые побеги.

Общее правило: если оставить на растении несколько побегов, тем крупнее будут соответствующие цветы.

Обрезка георгин может повлиять на рост.

Уход за георгинами в горшке

За георгинами в горшках очень легко ухаживать, и они требуют сравнительно мало внимания. Так как в горшках почва естественным образом высыхает быстрее, чем на открытом воздухе, все равно следует всегда следить за влажностью субстрата и не допускать полного пересыхания. Так же, как и в открытом грунте, увядшие цветы следует регулярно удалять.

Георгины очень хорошо подходят для выращивания в горшках.

Борьба с распространенными болезнями и вредителями

Наиболее распространенные болезни и вредители георгин представлены ниже:

Улитки: особенно неприятны, так как они могут съесть большую часть зелени за очень короткое время. Средства защиты — это ловушки для улиток и заборы, а также сбор животных ранним утром.

Тля: маленькие черные или белые насекомые, которые питаются растением. Протирание пораженных участков средством для мытья посуды помогает. Божьи коровки действуют как биологический контроль.

Серая гниль: грибок Botrytis можно узнать по серому налету. Не сажайте слишком густо и избегайте высокой влажности, не смачивайте растение водой и избегайте внесения азотных удобрений.

Плесень: можно узнать по беловатому налету. Риск можно уменьшить теми же мерами, что и для серой гнили.

Вирус мозаики: распознается по желтоватым пятнам на листьях. Лучшая контрмера — удалить растение, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.

Подробнее об уходе за георгинами вы можете узнать здесь.

Зимостойки ли георгины?

Из-за своего теплого происхождения из Мексики георгины не морозостойки. Вы оставляете клубни в земле на свой страх и риск, и они могут не погибнуть только в очень теплых регионах, если над ними уложена адекватная зимняя защита из хвороста, соломы и листьев.

Однако, как правило, клубни следует выкапывать сразу после первых заморозков. Для этого сначала срежьте растение до 10 см над землей и аккуратно выкопайте луковицу. В сухом и прохладном, но незамерзающем месте отдельные клубни теперь можно хранить до весны. Перед хранением удалите почву и разложите клубни на воздухе с небольшим пространством между ними.