Георгины: советы по уходу от эксперта

Георгины создают настоящее великолепие цветов в саду. Но за георгинами нужно правильно ухаживать, чтобы ими можно было наслаждаться. Узнайте все об уходе за георгинами в этой статье.

Продолжайте поливать растение по мере необходимости каждые несколько дней, когда почва высыхает.

Родом из Мексики, георгины ( Dahlia ) долгое время были одними из самых популярных цветов в садах и парках. Они особенно интересны для садоводов-любителей необычным разнообразием форм и расцветок.

Хотя георгин можно охарактеризовать как довольно неприхотливое садовое растение, все же есть некоторые аспекты, которые следует учитывать при уходе за ним. На готовность растения к цветению, в частности, влияет правильное обращение. Мы покажем, как обеспечить идеальный уход за вашими георгинами.

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Правильное место для георгинов

Среди декоративных растений георгины – солнцепоклонники, поэтому лучше всего им подходят солнечные места. В дополнение к правильному расположению, почва также важна для роста и здоровья яркого цветка: в идеале почва в месте посадки должна быть богата питательными веществами и относительно хорошо дренирована.

Как правило, уплотненные глинистые и суглинистые почвы не очень подходят. В этом случае следует добавить песок, чтобы улучшить отвод воды. Внесение компоста, который также разрыхляет структуру почвы и обеспечивает ее дополнительными питательными веществами, также оказалось успешным.

Георгины предпочитают полное солнце и богатую питательными веществами, хорошо дренированную почву.

При выборе места обратите внимание на следующие моменты:

Полное солнце

Богатая питательными веществами и водопроницаемая почва

Свойства почвы и субстрата для георгин

Как при посадке клубней в открытый грунт, так и при выращивании их в помещении важна водопроницаемость почвы для предотвращения загнивания в прикорневой зоне.

Идеально подходит высококачественная почва для горшечных культур. Она используется как для улучшения почвы на грядке, так и для георгинов в горшках.

Как посадить клубни георгин

Посадка клубней георгин требует немного внимания, чтобы посадка прошла успешно: перед посадкой поместите клубни в воду на ночь заранее, чтобы компенсировать потерю влаги от перезимовки. Затем установите клубни на такую глубину, чтобы верхушка была на несколько сантиметров ниже поверхности почвы. В зависимости от сорта георгины следует высаживать в открытый грунт на расстоянии 30-100 см.

Уход в клумбах и горшках

Уход за георгинами требует сравнительно небольших усилий, а цветущие растения также требуют очень мало внимания. Мы покажем вам, на что вы все еще должны обратить внимание.

Полив

Поливайте георгины по мере необходимости, когда почва начинает высыхать. С другой стороны, в летнюю жару вы можете чаще тянуться к лейке. Вы обязательно должны быть осторожны, чтобы не заливать цветы водой, так как эти экзотические растения плохо переносят переувлажнение. Также при поливе обязательно поливайте только почву под растением и не мочите листья.

Жарким летом вам нужно чаще поливать георгины.

Подкормка георгин

Самый разумный способ обеспечить георгины питательными веществами — использовать удобрения с медленным высвобождением или компост. Внесите подкормку для цветов в почву перед посадкой георгинов и повторяйте эту процедуру в течение всего лета.

Обрезка

Обрезка георгин полезна не только для придания растению декоративной формы, но и для влияния на рост и цветение. Регулярно срезайте увядшие цветки и листья, чтобы стимулировать образование новых побегов.

Таким образом, вы заставите георгины производить больше цветов. Если вы предпочитаете особо крупные цветы, стоит оставить всего несколько побегов. Вы также можете добиться более сильного ветвления растения, срезав несколько кончиков побегов в самом начале.

Оставьте меньше побегов на растении, чтобы получить более крупные цветы.

Следующие шаги по обрезке полезны для георгина:

Обрежьте кончики побегов: более сильное ветвление

Срезать увядшие цветы: Образование новых побегов и цветков

Сохранение только нескольких побегов: более крупные цветы

Успешная зимовка георгинов

Самый эффективный способ перезимовки георгин – выкапывание клубней осенью. Сразу после первых заморозков обрежьте георгины до длины 10 см и аккуратно выкопайте клубни. В воздушной и прохладной, но безморозной среде они могут оставаться до следующей весны, а затем снова использоваться.