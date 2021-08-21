Что такое художественная реставрация зубов и как она делается

Красивая улыбка украшает человека лучше любой даже самой дорогой и брендовой одежды. Увы, далеко не все могут похвастаться идеальной от природы голливудской улыбкой. Иногда с самими зубами всё в порядке, но они выглядят не очень красиво.

Часто зуб потерян, либо наполовину сломан, либо из-за большого количества пломб он изменил свой цвет и выглядит непривлекательно. Поэтому в стоматологии есть отдельное направление. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить внешний вид и функциональность зуба. Речь идёт о художественной реставрации зубов. Художественную реставрация зубов в Москве выполнят опытные специалисты клиники "Cosmetic Dent" cosmeticdent.ru/uslugi/restavratsiya-zubov/.

Что это такое

Художественная реставрация зубов представляет собой восстановление функциональности и внешнего вида зуба.

Он может быть полностью утерян, частично сломан, либо не очень красивого размера и формы, что не вписывается в классические стандарты. Задача художественной реставрации заключается в том, чтобы придать зубу красивый внешний вид, восстановить форму, цвет и его функции.

Способы художественной реставрации зубов

Всё зависит от того, в каком состоянии исходник.

В некоторых случаях зуб целый, но просто выглядит не очень привлекательно. В других случаях он может быть сломанным, с большим количеством пломб, потемневшим или коричневым, например, из-за чрезмерного употребления кофе и курения.

Есть и такие ситуации, когда зуба нет вообще, так как он полностью утерян. Разумеется, что для каждого случая подбирается соответствующий способ реставрации потому что нет какой-то одной уникальной технологии, которая бы могла решать все подобные задачи.

Если он целый, но просто некрасивый, его можно привести в порядок с помощью виниров или люминиров. Это специальные тонкие накладки, которые приклеиваются с передней части и придают зубу идеальный внешний вид размер и цвет.

Цена может быть разной, зависит от того, что именно используется. Виниры стоят дешевле, но требуют предварительной обточки зуба. Люминиры значительно дороже, но они намного тоньше, красивее и зуб не нужно повреждать, обтачивать, подгоняя размер.

Если зуб утерян полностью, можно установить мост, но куда лучше имплант.

В этом случае соседние здоровые зубы не затрагиваются. Имплант вживляют непосредственно в челюстную кость в несколько этапов. И по сути, этот имплант полностью заменяет собой утерянный зуб как внешне, так и по своему функционалу.

Стоимость художественной реставрации зубов разная, зависит от объёма работ и того, что именно конкретно нужно будет сделать.