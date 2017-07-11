Где взять деньги в долг срочно?

Допустим, необходимо найти в кратчайшие сроки относительно небольшую сумму денег (до полумиллиона рублей). Существует несколько способов собрать её. Большое количество вариантов поиска необходимой суммы представлено на сайте https://profitgid.ru/gde-vzyat-dengi.html.

Ниже будут описаны наиболее простые, быстрые и эффективные способы сбора средств. Отметим, что могут подойти далеко не каждому. Тем не менее, существует возможность некоторой корректировки их под себя.

Обращение в банк и автоломбард

В случае, если у Вас уже есть какое-то имущество (неважно – движимое или недвижимое) процесс сбора средств упрощается. Можно заложить имущество и получить средства. Безусловно, в виду экстренной срочности получения кредита цена на имущество будет занижена.

Однако, когда деньги необходимы в предельно сжатые сроки, на это обращают внимание не особенно.

Автоломбард – это один из самых быстрых способов получить необходимую сумму денег. Кстати говоря, здесь можно получить и много больше полумиллиона (если автомобиль из элитного класса).

В любом случае, перед подписанием документов рекомендуется с предельной внимательностью ознакомиться с условиями реализации заложенного имущества, если Вы не сумеете вовремя вернуть долг.

Микрофинансовые организации: получение средств в течение получаса

Сегодня в России имеется большое количество микрофинансовых организаций. Они предоставляют ссуды различного объёма. Однако он невелик. К примеру, кредит на несколько миллионов рублей получить в микрофинансовой организации уже невозможно.

Более подробно о микрозаймах можно узнать на profitgid.ru. Следует лишь понимать, что проценты по такого рода займам окажутся несколько выше, чем в банке. Но и скорость предоставления необходимой суммы не в пример быстрее.

Также отметим, что микрофинансовые организации привыкли перепродавать долги коллекторским контрам. Нужно понимать, что коллекторы в любом случае будут добиваться выплаты любыми возможными способами.

Хотя недавно был принят закон, который существенно ограничивает возможности коллекторов. И, тем не менее, общение с ними удовольствия явно не доставит.

Для сбора большой суммы не стоит гнушаться использованием сразу нескольких способов накопления средств:

продажа старых вещей через Avito;

заём у друзей и родственников;

донорство крови и т.д.

Сегодня вполне достаточно способов и средств для сбора необходимой суммы средств. В крайнем случае можно обратиться в профильные фонды за финансовой помощью.

В видео будет рассказано о собственном опыте поиска большой суммы денег в долг: