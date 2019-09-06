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Где срочно взять займ при открытых просрочках?

6 сентября 2019

Сегодня большинство россиян к микрофинансовым организациям относятся с недоверием или негативом. Причиной тому служат прямые контакты МФО с коллекторскими службами. Однако, если понимать специфику сотрудничества, за счёт МФО можно эффективно улучшить собственную кредитную историю. Об этом знают далеко не все. Рассмотрим, как возникает негативная кредитная история у заёмщика и последующие отказы на получение кредитных средств в банке. Допустим, заёмщик уже находится в кредитной зависимости, ежемесячный взнос по кредиту не был внесён вовремя по каким-то причинам. Заёмщик автоматически попадает в «черный» список.

Конечно, это не означает, что банк захочет его устранить. Попросту в дальнейшем в денежных ссудах несостоятельному клиенту будет отказано без объяснения причин (заявки отклоняются). Займ с открытой просрочкой является возможным лишь в двух случаях. Все они будут описаны ниже.

Что предпринять, если невозможно внести платёж по кредиту вовремя?

Что предпринять, если невозможно внести платёж по кредиту вовремя?

Каждый должник прекрасно знает заранее, успевает он или нет внести требуемую сумму по договору в банк. Если успеть не получается, ни в коем случае не нужно пропадать, переставать отвечать на звонки, тем временем изыскивая необходимые суммы.

Такое поведение гарантированно настроит банк против Вас. Как уже было сказано выше, денежные ссуды при открытых просрочках доступны только в двух случаях:

  • рефинансирование долга;
  • МФО.

Отметим, что на процедуру рефинансирования долга банк готов пойти лишь в том случае, если у должника действительно присутствуют серьёзные основания. Тем не менее, придётся подготовить пакет документов.

В случае с МФО, всё, что потребуется предоставить – паспорт и банковскую карту (важно помнить, что заёмщик должен быть старше 23 лет).

Как улучшить свою кредитную историю?

Как улучшить свою кредитную историю?

Если у Вас был хотя бы один просроченный платёж по кредиту в банке, на Вашей кредитной истории уже образовалось пятно. Удалить его можно при помощи микрофинансовых организаций.

Иначе говоря, необходимо восстановить свою репутацию, как желательного заёмщика. Делается это следующим образом. На небольшую сумму в МФО берётся кредит, затем погашается в установленные сроки.

Сразу же берётся кредит на сумму, которая больше предыдущей на 30%. И кредит снова погашается в соответствии с офертой МФО. Процедура повторяется до тех пор, пока банки не начнут вновь рассматривать Вас в качестве желаемого клиента.

Дело в том, что МФО регулярно подаёт информацию в БКИ (бюро кредитных историй). Таким образом, 4-5 правильно погашенных кредитных займа улучшают репутацию заёмщика.

В видео рассказывается о возможностях получения ссуды при открытых просрочках:

Источник: кредитный портал МФО-лк



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