Где применяются интерактивные столы?

Сегодня многие предприниматели в целях увеличения продаж предпринимают самые неожиданные и зачастую весьма неэффективные шаги. Конечно, можно и нужно вкладываться в рекламное продвижение. Однако, обыкновенная информированность потенциальных клиентов может позволить кардинальным образом изменить отношение к бренду. Интерактивные столы могут помочь в этом, как ничто другое. Вышеозначенный продукт обладает весьма широкой сферой применения – от бизнеса до образования; от сферы услуг до интерактивной рекламы.

Мультитач стол сегодня можно приобрести в любой конфигурации. Совсем необязательно приобретать максимальную диагональ стола. Вполне возможно, что конкретная цель обойдётся и экономичным решением. К сожалению, до сих пор большинство российских предпринимателей даже не подозревают о такой возможности. Ниже обозначим преимущества использования интерактивных столов в различных областях.

Технические аспекты интерактивного стола

По большому счету речь идёт о столе, крышка которого представляет собой сенсорный дисплей. Он действительно может быть очень большим. Ёмкостная технология позволила обеспечить свыше 20 единовременных управляемых касаний.

Это означает, что интерактивный стол таких технических характеристик может быть использован в офисе, в комнате, где регулярно проводятся планёрки. Это позволит упростить передачу информации и её понимание всеми участниками процесса.

Учёные неоднократно доказывали следующий факт: более 80% населения планеты являются визуалами. Это означает, что усвоение информации через визуальный канал осуществляется гораздо эффективнее и быстрее.

Возможность представить информацию красочно, лаконично и интересно открывает новые возможности.

Использование интерактивных столов в сфере обслуживания и образовании

Классическим примером использования интерактивных столов в сфере обслуживания можно назвать кафе. Клиенты усаживаются за стол, и перед ними открывается интерактивное меню.

Стоит ли говорить, насколько оно привлекательнее обыкновенной книжечки в кожаном переплёте? Клиенты видят еду в максимально выгодном свете. Нет ничего удивительного в том, что установка интерактивных столов сразу на 30% увеличивает прибыльность кафе.

Но означенное оборудование применяется не только в бизнесе, но и в образовании.

Главной проблемой обучения детей является расфокусировка их внимания. При помощи интерактивного стола означенная проблема исчезает полностью. Причём интерактивный стол может быть использован абсолютно в любом предмете для изучения – касается ли он небесных тел или математических вычислений, исторических событий или движения континентов…

Возможность наглядной демонстрации позволяет достигать максимальной эффективности учебном процессе.

В видео демонстрируются интерактивные столы: