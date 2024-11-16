Флагштоком называют специальную конструкцию, предназначенную для закрепления на ней флага. В зависимости от различных характеристики флагштоки классифицируются на множество видов.

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Классификация по способу монтажа

В зависимости от метода установки выделяют следующие типы флагштоков:

Мобильные. Такие модели устанавливаются временно. Также их используют в ситуациях, когда установка на постоянной основе невозможна. В основе мобильной конструкции имеется база, внутри которой находятся вода либо песок. База придает мобильному флагштоку устойчивость и в то же время не затрудняет процесс транспортировки.

Стационарные. Флагштоки данного типа устанавливают в тех местах, где они должны находиться постоянно. Обычно их крепят к земле либо стене здания. В процессе монтажа проводится большой объем работ, используется специальное оборудование.

Классификация по назначению

В зависимости от назначения флагштоков и места установки выделяют несколько разновидностей:

Уличные. Эти флагштоки устанавливаются вне помещений: вблизи различных зданий, на площадях, в парках и т.д. Среди уличных моделей есть как стационарные, так и мобильные флагштоки.

Телескопические. Основная особенность флагштоков данного типа – это возможность быстро отрегулировать высоту конструкции. Такие модели используют на различных мероприятиях, где необходимо быстро устанавливать и снимать флаги.

Напольные. Такие флагштоки предназначены для установки на плоскую поверхность, как внутри помещений, так и на улице.

Фасадные. Флагштоки данного типа крепятся к стенам зданий и любым вертикальным поверхностям. Подходят для крепления не только на фасаде, но и на внутренних стенах помещения.

Настольные. Эти компактные модели флагштоков устанавливают на поверхности стола. Такие конструкции обычно используют в офисах и на различных официальных мероприятиях.

Автомобильные. Данная разновидность флагштоков предназначена для крепления на транспортные средства. Могут монтироваться на кузов либо крепиться к специальным держателям.

Применение

Чаще всего флагштоки используют в следующих целях: