Флагштоком называют специальную конструкцию, предназначенную для закрепления на ней флага. В зависимости от различных характеристики флагштоки классифицируются на множество видов.
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Классификация по способу монтажа
В зависимости от метода установки выделяют следующие типы флагштоков:
- Мобильные. Такие модели устанавливаются временно. Также их используют в ситуациях, когда установка на постоянной основе невозможна. В основе мобильной конструкции имеется база, внутри которой находятся вода либо песок. База придает мобильному флагштоку устойчивость и в то же время не затрудняет процесс транспортировки.
- Стационарные. Флагштоки данного типа устанавливают в тех местах, где они должны находиться постоянно. Обычно их крепят к земле либо стене здания. В процессе монтажа проводится большой объем работ, используется специальное оборудование.
Классификация по назначению
В зависимости от назначения флагштоков и места установки выделяют несколько разновидностей:
- Уличные. Эти флагштоки устанавливаются вне помещений: вблизи различных зданий, на площадях, в парках и т.д. Среди уличных моделей есть как стационарные, так и мобильные флагштоки.
- Телескопические. Основная особенность флагштоков данного типа – это возможность быстро отрегулировать высоту конструкции. Такие модели используют на различных мероприятиях, где необходимо быстро устанавливать и снимать флаги.
- Напольные. Такие флагштоки предназначены для установки на плоскую поверхность, как внутри помещений, так и на улице.
- Фасадные. Флагштоки данного типа крепятся к стенам зданий и любым вертикальным поверхностям. Подходят для крепления не только на фасаде, но и на внутренних стенах помещения.
- Настольные. Эти компактные модели флагштоков устанавливают на поверхности стола. Такие конструкции обычно используют в офисах и на различных официальных мероприятиях.
- Автомобильные. Данная разновидность флагштоков предназначена для крепления на транспортные средства. Могут монтироваться на кузов либо крепиться к специальным держателям.
Применение
Чаще всего флагштоки используют в следующих целях:
- Патриотизм. Флаги на флагштоках могут подчеркивать национальную принадлежность.
- Информация. Флаги могут информировать людей и помочь сориентироваться в ходе различных мероприятий.
- Реклама. Флаги на флагштоках могут рекламировать определенный бренд или продукт, служат для привлечения внимания.
- Декор. Флагштоки могут служить элементом декора на частной территории и в общественных местах.