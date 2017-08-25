Где купить картину

Каждый человек стремится к тому, чтобы его жилище совмещало в себе комфорт, гармонию, уют и красоту. Для этого требуется достойным образом, сообразно своему вкусу, оформить интерьер квартиры или дома, украсив его определенным декором.

Одним из приемов дополнения внутреннего убранства являются картины на стенах. Они не только украшают помещение, но указывают на достаток и эстетический вкус хозяев.

Сейчас приобрести картины оптом и в единичном экземпляре можно в специальных арт-галереях, салонах, специализированных магазинах и даже в Интернете. Но нужно знать нюансы их выбора.

Разнообразие

Сейчас продавцы сотрудничают с коллекционерами картин, а также современными художниками, являясь посредниками между ними и покупателями. Люди, далекие от живописи, но мечтающие дополнить пространство своего жилища или офиса произведениями искусства, должны иметь хотя бы минимальное представление о том, что именно они хотят приобрести.

Картины создаются с помощью кисти, мастихина, карандаша и других инструментов с использованием разных красок или паст. Предлагаются такие виды живописи:

натюрморты;

урбанистические или природные пейзажи;

анималистика (изображения животных);

портреты;

маринистика (морские пейзажи) и т.д.

Что касается стилей, то их тоже имеется огромное количество: реализм, импрессионизм, этно и т.д.

Приобретая холст любого размера, следует определить ее совместимость с дизайном помещения, с учетом фактуры и цвета стен. Располагать их нужно в соответствии со стилистикой и смысловой направленностью – они должны сочетаться с другими предметами и быть им симметричными.

Общее впечатление от картины зависит и от рамки – она должна соответствовать полотну и не вступать с ним в диссонанс.

Со старинной картиной следует обращаться с особым пиететом, разместив ее в особом месте и организовав подсветку.

Особенный товар

Где бы вы ни покупали картину, следует иметь в виду, что это не простой товар, а изделия ручной работы, в которые художник вложил свою душу и мастерство. Конечно, это не относится к репродукциям, хотя и они имеют свою ценность, если выполнены качественно.

Каждое полотно отражает определенное настроение, поэтому и должно подбираться строго под конкретное пространство.

Картина – это прекрасный вариант подарка на любое торжество начальнику, семье, другу, коллеге и т.д, который будет высоко оценен тем, кому его вручили.