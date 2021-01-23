Что бы не происходило в мире, кое-что остается стабильным. Компания Apple регулярно выпускает новые версии смартфона Айфон. Он, конечно, обновляет и другие виды впускаемой им техники, но именно Айфоны приковывают внимание всего мира. Кто-то интересуется, чтобы купить, другие – чтобы сделать обзор или быть в курсе последних новинок, третьи – просто так. Совсем недавно компания представила публике новые iphone 12 или iphone 12 Pro.

Ажиотаж уже прошел и можно спокойно оценить возможности обеих версий, чтобы сделать выбор и приобрести наиболее подходящий. А на выгодных условиях продажей техники Apple в рассрочку занимается интернет-магазине lexcomp.ru, для ознакомления с подробностями можно перейти на его сайт.

Чем iphone 12 или iphone 12 Pro отличаются друг от друга

Это тот случай, когда стандартная версия и Pro имеют максимальное количество сходств. В глаза, в первую очередь, бросается дизайн.

На этот раз ставка была сделана на плоские торцы и рабочие кнопки. Ничего нового. А точнее: все новое – это хорошо забытое старое. Ведь такой дизайн уже использовался в Айфонах версии 4 и 5 в старые добрые времена.

В обоих вариантах картинка качественная и сочная. Стекло нового поколения Ceramic Shield также присутствует и в iphone 12, и в iphone 12 Pro. Камера в версии Pro намного качественнее, дает широкие возможности для создания снимков очень высокого качества, портретных фотографий и не только.

В стандартной версии камер 2, в Pro – почти 4. Еще одна опция, которая есть только в «

Proшке» — это lidar. Уникальная технология, позволяющая сканировать находящиеся вокруг объекты, измерять расстояния между ними, длину, высоту и не только.

Благодаря этому в Pro-версии присутствует приложение «Рулетка», измеряющая расстояния между заданными пользователем точками в пространстве. Lidar также позволяет делать снимки более качественными, усиливать фокусировку.

Также у Pro сзади красивое матовое стекло. На функциональность это не влияет. Просто красиво и эстетично.

Что все-таки купить

Четкого ответа на этот вопрос дать невозможно. Все индивидуально и каждый сам принимает решение. А, чтобы это легче было сделать, можно взять листок бумаги и ручку, отложив, наконец все гаджеты, и против каждой из версий поставить плюсики, рассматривая и сравнивая преимущества.

Тот смартфон, где плюсиков будет больше, выиграл. Так как разница в цене существенная, прежде чем покупать дорогую версию, следует хорошенько подумать, а нужны ли все эти дополнительные функции. Решение лучше принимать не сразу, не спонтанно, а дать себе немного времени.