Где используются резьбовые фитинги

Массово используемые для хозяйственных нужд резьбовые фитинги из нержавеющей стали представляют собой соединительный элемент трубопровода, который монтируют в поворотах, разветвлениях, а также местах изменения толщины труб. Соединение и рассоединение труб осуществляется благодаря фитингам. Их отличительной особенностью является высокая герметичность.

Где используются?

Стальные соединители из нержавейки применяют для следующих сферах промышленности:

пищевой

фармацевтической

химической

Особенно актуальным использование соединителей является при дополнительном монтаже — например, в случае разводки для радиатора отопления.

Благодаря резьбовым фитингам для трубопроводных систем можно подключить счетчики для контроля учета тепла или объема воды.

Главной задачей резьбовых коннекторов является обеспечение герметичности системы. Промышленность чаще всего использует именно резьбовые фитинги, так как они по своей прочности и надежности совершенно не имеют аналогов.

Еще одной из причин, по которой стальные фитинги для труб резьбовые купить рекомендуется в производстве — это долговечность.

Потенциальный срок службы соединительного элемента составляет до 50 лет. Если соединительный элемент постоянно подвергается высокому давлению и температуре, то срок службы сокращается до 10 лет.

Из чего делают?

Тщательно выбирая, какие нержавеющие фитинги и резьбовые купить, стоит обращать внимание на материал, из которого сделана комплектующая.

Чаще всего для производства соединительных элементов применяют медь, сталь, латунь, чугун. В последнее время популярным является полипропилен. Также при планировании систем отопления или водопровода важно учитывать устойчивость к высокому давлению и коррозии.

Если приоритетом является эстетика и устойчивость к коррозии, то лучше всего использовать латунные комплектующие. Для дома вполне подойдут изделия из пластика — они станут компромиссным вариантом по устойчивости к высокому давлению, эстетическому виду, стоимости.

Фитинги из стали и чугуна склонны к коррозии — это свойство материала приводит к разрушению места соединения, а также становится причиной проблем при ремонте или промывке инженерных систем.

Также резьбовые соединения не стоит использовать в трубопроводах с агрессивными жидкостями или магистралях ответственного назначения.