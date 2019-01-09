Что делать, если муж хочет развестись

Семейная жизнь состоит из разного: приятных эмоций, недомолвок, разногласий, ссор и примирений. Далеко не все пары в семейных отношениях могут достичь идиллии. Если муж неожиданно принимает решение о разводе, для жены это кажется недоразумением.
Поскольку с женской точки зрения, несмотря на мелкие разногласия между супругами, повода для развода нет. Поэтому, если муж хочет развестись, а жена не знает, как правильно себя вести, лучше посмотреть здесь.
Кризис отношений
Причиной ситуации, когда муж стремится к разводу, может быть кризис семейных отношений. Наверное брак начал распадаться задолго до сегодняшнего времени, есть какая-то причина считать мужем безнадежность дальнейших отношений.
Преодолеть сложившийся кризис вполне возможно. Но нужно обоим найти новую мотивацию: то, ради чего стоит захотеть продолжать быть вместе. Выполнить это довольно сложно, так как часто муж и жена не устраивают друг друга во многом.
Идеальное решение сложившейся ситуации — открытый диалог между супругами в присутствии семейного психолога. Он сможет помочь в определении целей к которым следует стремиться паре. Сложность состоит в том, что мужчина наверняка откажется идти к психологу, так как для себя уже все решил.
Рекомендации к поведению
Еще совсем не все потеряно, даже если муж озвучил свои намерения. Нужно попытаться предотвратить развод в одностороннем порядке, воспользовавшись некоторыми советами:
- Не ищите виноватых. Не выбирайте роль жертвы, не унижайтесь и не занимайтесь самобичеванием.
- Оцените степень отдаления друг с другом. Оцените возможность сближения.
- Продемонстрируйте свою активную позицию в намерении сохранить семью.
- Прислушайтесь к себе: что руководит вашими поступками. Составьте свои желания, мысли с действиями.
- Определите, что вы хотите реализовать в существующем браке и сопоставьте с этим роль мужа в нем. Необходимо исключить озвучивание требований, а выражать свои потребности словами.
- Посмотрите на своего мужа с иной стороны, узнайте его заново.
- Попытайтесь обсудить в открытом диалоге потребности обоих супругов и найти возможности их удовлетворения.
- Не делайте из мужа идеал, трезво оценивайте, чего лишаетесь, согласившись на расторжение брака. Может не все так плохо.
Все эти способы могут положить начало новым обоюдным чувствам, способным переформатировать брак и остаться вместе.