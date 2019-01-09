Что делать, если муж хочет развестись

Семейная жизнь состоит из разного: приятных эмоций, недомолвок, разногласий, ссор и примирений. Далеко не все пары в семейных отношениях могут достичь идиллии. Если муж неожиданно принимает решение о разводе, для жены это кажется недоразумением.

Поскольку с женской точки зрения, несмотря на мелкие разногласия между супругами, повода для развода нет. Поэтому, если муж хочет развестись, а жена не знает, как правильно себя вести, лучше посмотреть здесь.

Кризис отношений

Причиной ситуации, когда муж стремится к разводу, может быть кризис семейных отношений. Наверное брак начал распадаться задолго до сегодняшнего времени, есть какая-то причина считать мужем безнадежность дальнейших отношений.

Преодолеть сложившийся кризис вполне возможно. Но нужно обоим найти новую мотивацию: то, ради чего стоит захотеть продолжать быть вместе. Выполнить это довольно сложно, так как часто муж и жена не устраивают друг друга во многом.

Идеальное решение сложившейся ситуации — открытый диалог между супругами в присутствии семейного психолога. Он сможет помочь в определении целей к которым следует стремиться паре. Сложность состоит в том, что мужчина наверняка откажется идти к психологу, так как для себя уже все решил.

Рекомендации к поведению

Еще совсем не все потеряно, даже если муж озвучил свои намерения. Нужно попытаться предотвратить развод в одностороннем порядке, воспользовавшись некоторыми советами:

Не ищите виноватых. Не выбирайте роль жертвы, не унижайтесь и не занимайтесь самобичеванием. Оцените степень отдаления друг с другом. Оцените возможность сближения. Продемонстрируйте свою активную позицию в намерении сохранить семью. Прислушайтесь к себе: что руководит вашими поступками. Составьте свои желания, мысли с действиями. Определите, что вы хотите реализовать в существующем браке и сопоставьте с этим роль мужа в нем. Необходимо исключить озвучивание требований, а выражать свои потребности словами. Посмотрите на своего мужа с иной стороны, узнайте его заново. Попытайтесь обсудить в открытом диалоге потребности обоих супругов и найти возможности их удовлетворения. Не делайте из мужа идеал, трезво оценивайте, чего лишаетесь, согласившись на расторжение брака. Может не все так плохо.

Все эти способы могут положить начало новым обоюдным чувствам, способным переформатировать брак и остаться вместе.