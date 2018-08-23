Где используются крановые двигатели

Для проведения различных операций поднятия и перемещения с тяжелыми элементами и частями конструкций используются специальные механизмы, такие как краны.

Краны выпускаются различного назначения и с разной мощностью. Механизмы перемещения грузов в крановых агрегатах работают с помощью двигателей. Такие крановые электродвигатели могут работать в режиме поворота, многие из них имеют реверсный механизм и механизм изменения скорости вращения.

Данный вид двигателей выпускается в чугунном корпусе с вертикально – горизонтальным оребрением.

Щиты подшипников выполнены в чугунном варианте. Запитать агрегат можно с любой стороны, так как коробка выводов находится сверху.

Вентиляторный кожух стальной, а непосредственно лопасти — из алюминиевого сплава.

Области применения крановых двигателей

Сельское хозяйство.

Металлургическая промышленность.

Транспорт.

Энергетика.

Горнодобывающая промышленность.

Разновидности двигателей

Разнообразие крановых двигателей не так велико: двигатели переменного тока и электродвигатели постоянного тока. Асинхронные двигатели применяются в большинстве современных крановых установках.

Их применение оправдано, потому что они:

удобны;

надежны в эксплуатации;

на ремонт не требуется больших физических и материальных затрат;

у них относительно небольшая масса.

Крановые двигатели постоянного тока в тех сферах человеческой деятельности, где необходимо регулировать скорость с большим количеством операций в единицу времени.

Технические характеристики

Мощность электродвигателя показывает объем работы, которую за единицу времени может выполнить двигатель.

Параметр продолжительности включения двигателя обозначается как ПВ, от характеризует режим работы поворотного механизма относительно с временем отдыха.

Технически предусмотренное напряжение от сети в 220 вольт или больше.

Частота вращения вала или частота полюсов дает возможность узнать количество обмоток двигателя.

Вид ротора, данная характеристика определяет качество всего агрегата.

Условия исполнения относительно климата. Линейка крановых двигателей включает в себя агрегаты, предназначенные для работы только в умеренном климате, тропическом, умеренно – холодном климате или универсальные модели для работы общеклиматических условиях.