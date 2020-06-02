Где брать фотографии для рекламы и дизайна?

Цифровой контент является точно таким же товаром в сравнении с патентованными моделями одежды, смарт-электроники и т.д. Нельзя просто взять и использовать изображение в своих целях. То, что оно находится в свободном доступе, ещё не означает, что за изображением не закреплены чьи-то авторские права. Достаточно вспомнить несколько случаев (иск в отношении издательства «Комсомольская правда» и музыкального лейбла «BlackStar»), чтобы понять – необдуманное использование рандомного фото, клипарта из Интернета может обернуться существенными денежными издержками (с КП удержали 750 000 рублей).

Тем не менее, визуальный контент необходим. Рекомендуем покупать необходимые фотографии, видео, картинки для рекламы. Оптимальным путём решения проблемы выступают фотостоки. Речь идёт о внушительных репозитариях визуального контента. Количество файлов исчисляется сотнями миллионов. Ярким примером может служить фотосток «Фотодженик».

По каким критериям выбирать фотосток?

Естественно, стоимость контента важна. Но не менее важны и сопутствующие критерии:

широкий выбор контента на различные тематики;

удовлетворяющие покупателя разрешения;

удобные способы оплаты;

возможность получения документов, которые закрепляют право на купленный контент за покупателем;

отзывчивая техподдержка;

подходящий тип лицензии.

Действительно, в Интернете Вы сможете найти множество фото-стоков. Однако, далеко не каждый из них сможет предложить фотографии в интересующих тематиках в высоком разрешении.

Благодаря развитию электроники, сегодня не имеет смысл рассматривать визуальный контент, разрешение которого меньше Full HD (если речь идёт о растровом контенте).

Большой популярностью пользуются векторные изображения. Основными его покупателями остаются рекламные компании и блогеры.

Тип лицензии: можно ли использовать контент без ограничения?

Естественно, покупатель хочет получить контент, который сможет использовать так, как ему заблагорассудится. В данном случае рекомендуем ориентироваться на тип лицензии Royalty Free.

Она подразумевает возможность применения купленного изображения, футажа, клипарта в любом виде, в любой сфере деятельности. При этом не действует никаких ограничений по времени использования.

Покупатель становится единоличным владельцем контент навечно (с сопутствующими документами).

Игорь Кретов расскажет о том, где и как брать качественные фотографии, которые не вызовут юридических проблем в дальнейшем: