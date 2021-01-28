В сварочных работах широкое применение нашли газовые смеси. Особенно используемой является смесь К-25. Этот состав в себе содержит 25% углекислого газа. Остальные 75% составляет аргон.
Состав отлично подходит для некоторых разновидностей легированной стали и для углеродистых. Изготавливают такой состав в соответствии с ТУ 2114-004-00204760-99. Заправку газовой смесью К-25 предлагает компания “Криоген Сервис”, подробности на сайте.
В сравнении с использованием СО2 у газовой смеси присутствуют такие характерные особенности:
- На рабочем месте более гигиеничные условия труда. Это обусловлено меньшим количеством выделяемого дыма и сварочных аэрозолей.
- Даже при определённой неравномерной подаче проволоки для сварки процесс остаётся стабильным.
- Прочность сварного соединения становится лучшей.
- Пластичность и прочность шва металла также улучшается.
- Брызги прилипают существенно меньше. В связи с этим трудоёмкий процесс по их удалению сводится к минимуму.
- Число наплавленного металла за определённое время возрастает. Потери электродного металла, который идёт на разбрызгивание, уменьшаются.
Характеристики и особенности
Стоит отметить, что при применении этой смеси глубина провара шва увеличивается.
Помимо этого, его плотность становится большей, что приводит к увеличению плотности конструкции, которая сваривается. Внешний вид у изделия становится намного лучше. А это неоспоримое преимущество.
Также число включений оксидных составов уменьшается, а зерно измельчается, что приводит к улучшению микроструктуры материала. Также увеличивается и производительность. В сравнении с обычным процессом сварка ускоряется в два раза.
Обусловлено это тем, что поверхностное натяжение расплавленного металла меньшее. Из-за этого разбрызгивание металла электродного типа сокращается на 70 либо же на 80%. Помимо этого, при использовании такой смеси сокращаются и материальные расходы.
Это связано с меньшим использованием сварной проволоки и с меньшим потреблением электрической энергии. Период службы спецодежды и приспособлений увеличивается, так же точно, как и сварочных насадок.
Условия труда становятся лучшими. Это обусловлено меньшим выделением вредных для здоровья газов и аэрозолей, дыма. Благодаря такой особенности риск возникновения профессионального заболевания уменьшается в разы. Все эти особенности такой смеси помогают в кратчайшие сроки проводить работу с минимальным риском для здоровья.