Существует множество видов газонных трав. Одним из последних достижений селекции стал микроклевер DLF Trifolium Пиполина. Эту культуру можно встретить не только городских парках, но и во дворах частных домов. Подробнее ознакомиться с характеристиками данной травы можно на сайте Nicegarden.

Описание и внешний вид

Микроклевер – сорт газонной травы, который напоминает обычный клевер, но имеет ряд отличий:

Сорт низкорослый. Его высота колеблется от 5 до 6 см.

Листья мелкие, тройчатые, окрашены в ярко-зелёный цвет.

В течение всего года сохраняет яркую окраску и свежий вид.

Не требует частого полива.

Устойчив к вытаптыванию, чаще всего высаживается в местах, где проходит много людей.

Не требователен к освещению, хорошо переносит затенённые места.

Насыщает землю азотом, тем самым приобретает свежий внешний вид.

Отлично сочетается с другими газонными культурами.

Способен самостоятельно восстанавливаться.

Устойчив к заболеваниям.

Хорошо переносит засуху.

Внешний вид газона из микроклевера смотрится красивее и ухоженнее. Высевать Пиполину можно с другими газонными растениями и самостоятельно.

Корни плотно переплетаются между собой, благодаря этому травяной покров самовосстанавливается без особых усилий. Плотный рост культуры не даёт размножаться сорнякам. Хорошо приспосабливается к климатическим и погодным условиям, так как постоянно насыщает почву азотом.

От привычного газона отличается медленным ростом. Способность микроклевера оставаться зелёным на протяжении всего года и хорошая устойчивость к засухе позволяет выращивать эту траву в самых жарких и засушливых регионах.

Посадка и уход

Перед посевом необходимо подготовить почву. Участок перекапывают и удаляют все сорняки.

Сеять микроклевер можно с начала весны и до конца лета. Не рекомендуется проводить посев осенью. На 1 м2 рассчитывается 8-10 грамм семян. Закончив посев, участок обрабатывается граблями. До появления первых всходов почву периодически поливают.

Затем полив сокращается. На второй год произрастания газон поливают один раз в две недели. Для плотного роста, траву скашивают. Цвести сорт Пиполина начинает на второй год после посадки.

Цветение длится с мая до октября. Цветы привлекают внимание многих насекомых, так как являются хорошим медоносом.

При соблюдении всех правил по уходу за газоном, микроклевер Пиполина сохраняет эстетический вид на протяжении 6-8 лет.