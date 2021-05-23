Оригинальные брендовые швейцарские часы – это не просто стильный аксессуар, но еще и очень дорогая вещь, ценная которой редко снижается со временем.

Наоборот, если это что-то эксклюзивное, брендовое или часы из лимитированной коллекции, стоимость со временем может быть выше, чем во время покупки. Поэтому это еще и надежная инвестиция, которую при необходимости можно использовать, если потребуется крупная сумма денег. По выгодным ценам скупку швейцарских часов в СПб осуществляет компания skupka-zolota-v-spb.ru.

Сколько стоят швейцарские часы

Некоторые модели дорогих швейцарских часов стоят столько же, как импортный автомобиль представительского класса или целая квартира.

Конечно, многое зависит от того, что это за бренд, какая модель часов, состояние, год выпуска и не только. Но, редко когда оригинальные швейцарские часы могут стоить дешево. Разумеется, если это не подделка.

Но, перед тем как приобрести его, покупатель обязательно проведет профессиональную экспертизу. Ценность таких часов связана не только с брендом или материалами, из которых они изготовлены, хотя они играют не самую последнюю роль в формировании стоимости.

Швейцарские часы – это совершенный в техническом плане механизм, работающий с ювелирной точностью и не дающий осечек.

Как и где можно выгодно продать швейцарские часы

Мест, где можно продать такие часы много. Но, ни в коем случае нельзя спешить. Также следует быть осторожным, так как вещь недешевая. Мошенников и в этой сфере предостаточно.

Продать часы можно следующими способами:

Самостоятельная продажа через специальные сайты с объявлениями и форумами. Теоретически можно найти там покупателя, но это маловероятно. Люди, которые могут позволить себе такие роскошные покупки, вряд ли тратят время на подобные ресурсы. Но, попробовать можно. Главное, быть предельно осторожным и внимательным, потому что именно на таких сайтах сконцентрировано наибольшее число мошенников.

Часовой ломбард. Это уже более серьезный и надежный способ. Правда, найти хороший ломбард, работающий со швейцарскими часами, даже в крупном городе сложно в наше время. Да и стоимость они предложат ниже рыночной на 20-30%. Главное преимущество, которое получит продавец – быструю сделку и конфиденциальность, если для него это важно.

Часовые скупки. Тоже не очень выгодный вариант, потому что это в основном перекупщики, заинтересованные в сиюминутной выгоде. По возможности, лучше с ними не связываться, потому что хорошую цену они точно не предложат.

Часовые центры. Это организации, специализирующиеся на часах. Они не только выкупают их, но и проводят профессиональную оценку, находят конечных покупателей, имеют обширную клиентскую базу. Поэтому, если обратиться в такой часовой центр, у продавца в разы больше шансов максимально выгодно продать свои часы.

Что влияет на стоимость швейцарских часов

Помимо бренда и всех остальных ключевых ценообразующих параметров, стоимость сильно зависит от того, в каком часы состоянии.

Наличие документов необязательно, так как все равно будет проведена экспертная оценка и экспертиза, чтобы убедиться в оригинальности. Но, если они сохранились, это еще лучше. Также если есть чехол, коробка, все нужно предоставлять. Ведь многие покупают часы в подарок, и наличие всего этого станет огромным плюсом, ускорит процесс поиска клиента.