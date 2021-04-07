Это независимое лицо между вами и вашими кредиторами. Полномочиями наделяется управляющий на основании судебного решения и полномочия прекращаются при завершении процедуры банкротства. Когда гражданин признан несостоятельным банкротом или введена реструктуризация долгов, финансовый управляющий публикует сведения в ЕФРСБ, в газете «Коммерсант», а так же уведомляет всех известных кредиторов почтой России.

Финансовый управляющий делает запрос в государственные органы с целью выявления имущества должника. В свою очередь они предоставляют сведения по имуществу должника и супруга в течение семи дней. Далее он включает это имущество в конкурсную массу с целью дальнейшей продажи с целью погашения требований кредиторов.

Участие в деле о банкротстве физического лица финансового управляющего является обязательным по закону о банкротстве. Важно знать, что не все имущество в деле о банкротстве продается, в том числе, и на основании документов финансовым управляющим суд от долгов освобождает

Пять ошибок должника перед банкротством

Процедура банкротства перестала быть экзотикой.Многие верят, что это поможет им списать долги. И это совершенно верно, потому что процедура банкротства действует по федеральному закону – с вас законно спишут долги.

Из-за того, что обращается за этим большое количество людей, происходит ряд ошибок, которые приводят к усложнению процедур. Это связано с тем, что люди сначала делают, а потом думают о последствиях.

Рассмотрим пять распространенных ошибок, которые могут усложнить процедуру, а некоторые вообще приводят к невозможности ее организации.

1. Сделки с имуществом

Как только люди узнают, что обанкротиться нужно с минимальным количеством имущества – они тут же начинают все продавать, делать дарственные договоры. Запомните, это недопустимые действия. Производя сделки с имуществом вы плодите так называемые оспоримые сделки. Арбитражный суд интересует имущество, отраженное в государственных органах.

Оспоримая сделка опасна тем, что во время процедуры имущество заставят вернуть, а так как оно прошло через несколько рук, процедура усложнится и суд завершит дело без списания долгов. Не совершайте таких сделок или посоветуйтесь с юристом, как правильнее это сделать.

Финансовый управляющий Лапин будет оспаривать все сделки! Это его обязанность.

И очень высок шанс того, что суд удовлетворит его заявление, сделку принзнают недействительной и применят последствия недействительности.

2. Отсутствие обязательных платежей

Если человек взял кредит – он обязуется сделать три обязательных платежа.

Чтобы исключить момент недобросовестной оплаты кредита, нужно сделать минимум три оплаты – не обязательно полные. Если их не будет, то долги не спишут, а в худшем случае могут приравнять это к мошенничеству. Особенно это опасно для тех, кто занимал деньги в микрофинансовых организациях.

3. «Пропажа» имущества

Распространенный вид ошибок. Кому-то продал, переписал, документов нет, имущества нет. В наше время вся информация хранится в базе данных, никто не поверит, что машину потеряли или украли. Украли? Будьте добры написать заявление в полицию. Сейчас ничего не возможно спрятать. Экономия 20-30 тыс. рублей пагубно повлияет на всю процедуру.

4. Продолжение платежей

Этот пункт диаметрально противоположен второму пункту – люди продолжают гасить задолженность. Главное условие для банкротства не столько размер долга, сколько период просрочки более 90 дней. Если вы твердо решили идти на банкротство – резко останавливайте платежи. Чем это опасно? Допустим, у вас долги в нескольких банках, один из них к вам более лоялен и вы не хотите с ним портить отношения. Так делать нельзя. Это будет расценено как преимущество пред кредиторами. В лучшем случае процедура затянется – в худшем случае долги не спишутся. Если идете на банкротство – прекращаете все платежи.

5. Сокрытие информации.

Пункт, который, в принципе, объединяет все пункты. Если вы что-то не рассказали, если что-то забыли – это все будет рассекречено. Все имущество структурировано в каталогах, все сделки отображаются в реестрах. Если вы будете честны и расскажете все до начала составления искового процесса, то процедура закончится качественнее и быстрее.