Фекальный насос — особенности эксплуатации

В коттеджных и дачных поселках часто нет возможности организовать сброс сточных вод в центральную канализацию. Однако обустроить сбор нечистот цивилизованным образом можно, установив на участке септик. Чтобы система исправно функционировала, важно своевременно откачивать содержимое септика. Для этого устанавливается фекальный насос, купить (Беларусь) оборудование можно по ссылке https://promburvod.com/katalog/nasosy/fekalnye/.

Особенности выбора и использования фекальников

Выбор фекального насоса зависит от нескольких составляющих:

Объем стоков, которые необходимо откачивать.

Вязкость и густота перекачиваемой среды.

Количество и размер твердых включений в транспортируемой массе. При наличии твердых фракций лучше выбирать агрегат со встроенным измельчителем. Перед поступлением стоков в насос масса проходит через камеру, в которой установлены вращающиеся ножи, перемалывающие твердые фракции.

Регулярности использования оборудования. Для эксплуатации на постоянной основе в септике устанавливаются погружные агрегаты, характеризующиеся большой мощностью и производительностью. Если септик нужно осушать сезонно, к примеру, на даче, подойдет поверхностное устройство, откачка жидкости выполняется через шланг или рукав, погруженный в среду.

Рекомендации по уходу за оборудованием по откачке септиков

Чтобы оборудование работало без сбоев и повреждений, необходимо регулярно проводить обслуживание фекальных насосов (цена в Беларуси определяется типом агрегата), а также следовать рекомендациям производителя по уходу за устройством.

Дадим несколько советов по уходу:

Регулярно проверяйте работу насоса, состояние кабеля и трубопровода, уровень среды в септике и давление в системе. Выявление проблем на ранней стадии поможет предотвратить серьезные поломки.

Своевременно чистите фильтры оборудования, чтобы предотвратить засорение и улучшить производительность. Это особенно важно для погружных насосов, которые могут засоряться твердыми частицами и вязкими массами.

В зимний период обеспечьте защиту насоса от замерзания, особенно если он находится на открытом воздухе.

Контролируйте и регулируйте давление агрегата по необходимости, чтобы поддерживать оптимальные условия работы. Это поможет избежать излишней нагрузки на агрегат и другие элементы системы.

Привлекайте к техническому обслуживанию устройства профессионалам, чтобы предотвратить поломки и увеличить срок службы насоса.

Соблюдение перечисленных рекомендаций поможет поддерживать фекальный насос в хорошем состоянии и обеспечит надежную работу системы отвода стоков.