Электрический термопластавтомат преобразует гранулы полимера в готовую деталь нажатием одной кнопки, используя только энергию сервоприводов.

В статье разобран внутренний цикл машины. Как материал плавится, дозируется и впрыскивается, а также чем «электрика» выгодно отличается от гидравлики. Более подробную информацию про электрические термопластавтоматы можно узнать на сайте https://kazan-stanok.ru/shop/tag/elektricheskie-tpa.

Узел пластикации и функции сервовинта

Работа начинается в бункере, где гранулы подаются на вращающийся шнек.

Электромотор крутит винт с постоянной синхронизацией, передавая момент через редуктор без масляной ванны. Рёбра винта греют материал за счёт трения и контактируют с цилиндром, прогреваемым керамическими нагревателями.

Термопары корректируют температуру до десятых градуса. Расплав двигается к соплу, формируя дозу, которую контролирует энкодер-линейка. Серводвигатель мгновенно останавливается по достижении заданного объёма, исключая перерасход. Винт отводится назад, образуя буфер перед впрыском, и вся система готова к следующему такту.

Перечень ключевых преимуществ пластикационного узла электрического термопластавтомата:

· – равномерная плавка без «холодных жил»

· – отсутствие утечек масла на гранулы

· – точное дозирование ±0,01 г

· – экономия энергии до 60 %

· – быстрый цветовой переход

· – минимальный шум цеха

· – отсутствие системы водоохлаждения

Плунжерное впрыскивание и затвор формы

Когда пресс-форма замкнута, управляющий контроллер подаёт импульс второму сервоприводу.

Винт переходит в роль поршня и толкает расплав с ускорением, рассчитанным по профилю детали. Тонкие рёбра требуют быстрого заполнения, массивные блоки – плавного. Датчик давления на сопле и линейка хода следят за реальным графиком. Если вязкость изменилась, программа корректирует скорость на лету. После заполнения двигатель удерживает «доворот» – короткое постдвижение, компенсирующее усадку. Далее форма остаётся под контролем сервошпилек, которые поддерживают запорное усилие без работы мотора, что экономит киловатт-часы. Открытие, выброс детали и возврат плиты происходят тихо.

Вся кинематика работает на шарико-винтовых парах. Перечень ключевых преимуществ узла впрыскивания и запорной системы электрического термопластавтомата:

· – стабильно повторяемая масса отливки

· – точный график давления «по рецепту»

· – отсутствие ударных нагрузок

· – низкий износ направляющих

· – быстрый переход на другую форму

· – меньше брака при сложной геометрии

· – возможность литья микродеталей до 0,1 г

Заключение

Полностью электрический термопластавтомат заменил гидравлическое масло сервомеханикой, поэтому даёт высокую точность, чистое рабочее место и ощутимую экономию энергии.

Машина востребована там, где важны стабильные размеры и медицинская чистота. Это в производстве шприцев, зубных щёток, разъёмов и оптических линз.