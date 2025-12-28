Электрический термопластавтомат преобразует гранулы полимера в готовую деталь нажатием одной кнопки, используя только энергию сервоприводов.
В статье разобран внутренний цикл машины. Как материал плавится, дозируется и впрыскивается, а также чем «электрика» выгодно отличается от гидравлики. Более подробную информацию про электрические термопластавтоматы можно узнать на сайте https://kazan-stanok.ru/shop/tag/elektricheskie-tpa.
Узел пластикации и функции сервовинта
Работа начинается в бункере, где гранулы подаются на вращающийся шнек.
Электромотор крутит винт с постоянной синхронизацией, передавая момент через редуктор без масляной ванны. Рёбра винта греют материал за счёт трения и контактируют с цилиндром, прогреваемым керамическими нагревателями.
Термопары корректируют температуру до десятых градуса. Расплав двигается к соплу, формируя дозу, которую контролирует энкодер-линейка. Серводвигатель мгновенно останавливается по достижении заданного объёма, исключая перерасход. Винт отводится назад, образуя буфер перед впрыском, и вся система готова к следующему такту.
Перечень ключевых преимуществ пластикационного узла электрического термопластавтомата:
- · – равномерная плавка без «холодных жил»
- · – отсутствие утечек масла на гранулы
- · – точное дозирование ±0,01 г
- · – экономия энергии до 60 %
- · – быстрый цветовой переход
- · – минимальный шум цеха
- · – отсутствие системы водоохлаждения
Плунжерное впрыскивание и затвор формы
Когда пресс-форма замкнута, управляющий контроллер подаёт импульс второму сервоприводу.
Винт переходит в роль поршня и толкает расплав с ускорением, рассчитанным по профилю детали. Тонкие рёбра требуют быстрого заполнения, массивные блоки – плавного. Датчик давления на сопле и линейка хода следят за реальным графиком. Если вязкость изменилась, программа корректирует скорость на лету. После заполнения двигатель удерживает «доворот» – короткое постдвижение, компенсирующее усадку. Далее форма остаётся под контролем сервошпилек, которые поддерживают запорное усилие без работы мотора, что экономит киловатт-часы. Открытие, выброс детали и возврат плиты происходят тихо.
Вся кинематика работает на шарико-винтовых парах. Перечень ключевых преимуществ узла впрыскивания и запорной системы электрического термопластавтомата:
- · – стабильно повторяемая масса отливки
- · – точный график давления «по рецепту»
- · – отсутствие ударных нагрузок
- · – низкий износ направляющих
- · – быстрый переход на другую форму
- · – меньше брака при сложной геометрии
- · – возможность литья микродеталей до 0,1 г
Заключение
Полностью электрический термопластавтомат заменил гидравлическое масло сервомеханикой, поэтому даёт высокую точность, чистое рабочее место и ощутимую экономию энергии.
Машина востребована там, где важны стабильные размеры и медицинская чистота. Это в производстве шприцев, зубных щёток, разъёмов и оптических линз.