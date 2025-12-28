Электрический термопластавтомат — принцип работы
каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Электрический термопластавтомат — принцип работы

28 декабря 2025

Электрический термопластавтомат преобразует гранулы полимера в готовую деталь нажатием одной кнопки, используя только энергию сервоприводов.

В статье разобран внутренний цикл машины. Как материал плавится, дозируется и впрыскивается, а также чем «электрика» выгодно отличается от гидравлики. Более подробную информацию про электрические термопластавтоматы можно узнать на сайте https://kazan-stanok.ru/shop/tag/elektricheskie-tpa.

5ezdn0dn

Узел пластикации и функции сервовинта

Работа начинается в бункере, где гранулы подаются на вращающийся шнек.

Электромотор крутит винт с постоянной синхронизацией, передавая момент через редуктор без масляной ванны. Рёбра винта греют материал за счёт трения и контактируют с цилиндром, прогреваемым керамическими нагревателями.

Термопары корректируют температуру до десятых градуса. Расплав двигается к соплу, формируя дозу, которую контролирует энкодер-линейка. Серводвигатель мгновенно останавливается по достижении заданного объёма, исключая перерасход. Винт отводится назад, образуя буфер перед впрыском, и вся система готова к следующему такту.

Перечень ключевых преимуществ пластикационного узла электрического термопластавтомата:

  • · – равномерная плавка без «холодных жил»
  • · – отсутствие утечек масла на гранулы
  • · – точное дозирование ±0,01 г
  • · – экономия энергии до 60 %
  • · – быстрый цветовой переход
  • · – минимальный шум цеха
  • · – отсутствие системы водоохлаждения

c34hvr4l

Плунжерное впрыскивание и затвор формы

Когда пресс-форма замкнута, управляющий контроллер подаёт импульс второму сервоприводу.

Винт переходит в роль поршня и толкает расплав с ускорением, рассчитанным по профилю детали. Тонкие рёбра требуют быстрого заполнения, массивные блоки – плавного. Датчик давления на сопле и линейка хода следят за реальным графиком. Если вязкость изменилась, программа корректирует скорость на лету. После заполнения двигатель удерживает «доворот» – короткое постдвижение, компенсирующее усадку. Далее форма остаётся под контролем сервошпилек, которые поддерживают запорное усилие без работы мотора, что экономит киловатт-часы. Открытие, выброс детали и возврат плиты происходят тихо.

Вся кинематика работает на шарико-винтовых парах. Перечень ключевых преимуществ узла впрыскивания и запорной системы электрического термопластавтомата:

  • · – стабильно повторяемая масса отливки
  • · – точный график давления «по рецепту»
  • · – отсутствие ударных нагрузок
  • · – низкий износ направляющих
  • · – быстрый переход на другую форму
  • · – меньше брака при сложной геометрии
  • · – возможность литья микродеталей до 0,1 г

Заключение

Полностью электрический термопластавтомат заменил гидравлическое масло сервомеханикой, поэтому даёт высокую точность, чистое рабочее место и ощутимую экономию энергии.

Машина востребована там, где важны стабильные размеры и медицинская чистота. Это в производстве шприцев, зубных щёток, разъёмов и оптических линз.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика