Электрический погрузчик Still RX 20-20 — описание и характеристики
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Электрический погрузчик Still RX 20-20 — описание и характеристики

17 сентября 2023

Использование электрических погрузчиков для работы на складах и различных предприятиях является великолепной возможностью оптимизировать рабочие процессы и получить более высокую эффективность.

Изготовители предлагают довольно много решений и рынок заполнен многими моделями. Поэтому вопрос выбора продолжает иметь высокую актуальность. Рассмотрим электрический погрузчик still rx 20-20 .

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Основные характеристики

Тип погрузчика по распространенной классификации определяется как вилочный погрузчик.

Still RX 20-20 имеет максимальную грузоподъёмность в две тонны и может использоваться для разгрузки, погрузки и транспортировки на складах, в вагонах и авто. Есть и вариации этой модели с меньшей грузоподъёмностью от полутора до 1,8 тонн.

Наличие двух асинхронных двигателей обеспечивает достаточно высокую скорость до двадцати километров в час, а также, что достаточно важно, эта модель великолепно преодолевает различные подъемы и пороги.

Высокая маневренность даёт хорошие показатели в закрытых помещениях. Электрический тормоз не изнашивается.

Из рациональных характеристик следует отметить большое количество навесного оборудования, то есть погрузчик возможно варьировать под различные задачи.

Использование погрузчика

Следует отметить эргономичный дизайн и удобную систему контроля, то есть в принципе специализированного обучения для работы на этом погрузчике не требуется.

Также выделим такие особенности:

  • Отсутствие потребностей обслуживания двигателей;
  • Год пробега между межсервисным обслуживанием;
  • Предохранение от опрокидывания;
  • Гибкие настройки;
  • Бесшумная работа;
  • 5 режимов движения.

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Используются 48-вольтовые аккумуляторы на 575 ампер-часов.

Благодаря использованию системы Blue-Q обеспечивается сохранение более 10% заряда. Инновационные разработки позволяют размещать аккумулятор на боковой части корпуса.

Технические характеристики

В завершение рассмотрим некоторые основные характеристики:

  • Вес составляет 3212 килограммов;
  • Грузоподъёмность до двух тонн;
  • Шины из суперэластика;
  • Управление сидя.

Помимо этого отметим, что габаритные размеры составляют 2892x1138x2160 мм, а клиренс — 12 см.

Мощность тяговых электродвигателей составляет по 4,5 лошадки на каждый.

Мощность насосного электродвигателя, в свою очередь, даёт 9 лошадок, напряжение – сорок восемь волльт; максимальная скорость погрузчика – 16 км/ч. Габаритный наружный радиус равен 172,7 см; высота подъёма вил в диапазоне от 283 до 7870 см.

Поднимает и опускает груз примерно со скоростью 40-50 сантиметров в секунду, конкретная скорость зависит от наличия груза и выполняемой специфики деятельности.



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