Безсвоповый счет Форекс для мусульман. В чем его особенность?

Может ли правоверный мусульманин зарабатывать на рынке Forex? Может. Но для этого нужен форекс брокер без свопов, который способен обеспечить необходимые условия.

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Прежде всего стоит разобраться, что такое СВОП?

Своп (Swap) на Форекс — это торгово-финансовая обменная операция, в которой сделка о покупке/продаже валюты или других активов заключается с обязательным условием контрсделки об обратной продаже/покупке актива через определенный срок — как правило, речь идет о больших временных отрезках, свыше трех месяцев. При этом условия сделки могут оставаться неизменными либо меняться.

Какие виды свопов бывают:

Процентный своп

Валютный своп

Своп на акции

Товарный своп и другие.

Для чего нужен Swap? Обычно инвесторы и трейдеры используют СВОПы для:

накопления участниками активов и обязательств;

минимизации рисков;

изменения характера существующих рисков,

хеджирования;

привлечения финансирования под залог ценных бумаг.

Как оказалось, очень многим участникам рынка нужен форекс без свопов.

Безсвоповые торговые Форекс-счета. Исламские счета. Форекс-счета по законам шариата. Зачем они нужны?

В исламском мире ростовщичество и финансовые спекуляции — грех. Поэтому мусульманам независимо от страны проживания запрещено проводить деловые сделки, с получением [неправомерной] выгоды — когда один участник получает процент от другого участника.

Свопы на форекс при проведение торговых операций с валютными парами, акциями, драгметаллами и другими активами подпадают под это определение. Поэтому торговля на Форекс со свопами для мусульман — недопустима.

Распространение интернета сделали доступ к рынку Форекс для огромного инвестиционного потенциала стремительно богатеющих стран Ближнего Востока и Центральной Азии вопросом времени. И техники.

Рынок Форекс проявил удивительную гибкость.

Произошла своего рода локализация Форекс для мусульман. Чтобы торговать не нарушая религиозных норм и предписаний, оказалось достаточно открыть счет без свопов.

Брокеры моментально уловили новый тренд и начали предлагать на Forex без своповые счета для мусульман.

Что такое счета без свопа или исламские счета Форекс?

Безсвоповый счет Forex — это торговый счет по которому не начисляются проценты за СВОП или ролловер, то есть момент, когда происходит переход от одного торгового дня к другому и трейдерам начисляются свопы.

Сделки своп выполняются автоматически и проценты начисляются на счет трейдера в полночь, если торговая операция не завершена, ордер остается открытым и переходит в новый день. Чтобы этого начисления не произошло, своп необходимо отключить опционально.

Таким образом,” исламские счета” Форекс дают возможность трейдерам удерживать позиции очень долго — недели и месяцы — без начисления свопов.

Торговля без свопов стала обычным явлением. Хотя еще не все форекс брокеры способны предоставить клиентам подобный сервис. Поэтому если вопрос религии важен для вас, но и заработать на трейдинге тоже очень охота, найдите форекс брокера, который предоставляет безсвоповые счета.

Далее на виде вы можете ознакомиться с описанием преимуществ счетов без свопа.