Какое оборудование нужно в гардеробной любого учреждения

Многие компании и преуспевающие фирмы придают большое значение внешнему виду своих сотрудников. В самом деле, возможность носить на работу одежду престижных марок потребует повышенной заботы о сохранности одежды сотрудников в рабочее время.

В сочетании с климатическими неурядицами, дожем, снегом, внезапными ливнями и другими природными катаклизмами – порой на работу приходится даже летом надевать куртки, плащи, зонты и другие предметы одежды и аксессуары.

Во многих компаниях сотрудники переобувают офисную обувь, а уличную могут оставить в гардеробной.

При этом, для устройства гардеробной, как и на офисных рабочих столах, важны даже в небольшом помещении рациональность, организованность, стремление избежать неопределенности и беспорядка.

Все эти аргументы могут побудить к тому, чтобы придать особое внимание организации пространства на входе в офис, сделать его максимально удобным и комфортным.

Очень удобны мобильные гардеробные, которые изготавливаются на заказ из элементов по модульному принципу; такие конструкции могут содержать гардеробные стойки, а также напольные вешалки для одежды на колесиках, которые дополняются ящиками и полками различных размеров – сотрудники компании (подробнее: http://www.vertikalplus.ru) помогут разработать и подобрать оптимальный вариант, который идеально впишется в пространство именно Вашего офиса.

Очень популярны угловые гардеробные, которые помогают заполнить пустующее пространство. Модульные конструкции позволяют скомбинировать из готовых, стандартных элементов мебель, соответствующую индивидуальным размерам и параметрам конкретного помещения.

Вы сможете обсудить также дизайн и обустройство каждого конкретного элемента: удобны ли в вашем офисе закрытые ящики для обуви, а также головных уборов, или более предпочтительны открытые полки; нужны ли вам банкетки, позволяющие присесть прямо на пороге офиса, уместны ли полочки для ручной клади.

В некоторых случаях применяются двухярусные напольные вешалки, в которых верхнюю одежду можно повесить как бы в два этажа.

Мобильные гардеробные удобны легкостью своего веса, возможностью их перемещения, а также современным дизайном, его рациональной организацией – каждый сотрудник будет видеть отведенное для него место, сможет разместиться с максимальным удобством и комфортом.

Момент прихода сотрудников на работу станет радостным, позволит избежать нежелательной толчеи в начале рабочего дня, и добавит бодрости духа на весь день.

Внешний вид сотрудников часто бывает предметом особой заботы

Гардеробные бывают открытые и закрытые, закрытые представляют собой шкаф с задвигающимися дверцами. Внутрь можно повесить пальто, на верхнюю полочку положить головные уборы и шарфы, а на нижних полках или в ящиках разместить уличную обувь.

Закрытые шкафы защищают от пыли и других воздействий, но если одежда или обувь намокла от дождя, сушить ее лучше на открытых вешалках.

Очень удобные сетчатые металлические каркасные конструкции, из которых может быть сконструирована открытая гардеробная.

Гардеробные, устроенные по сборному принципу, позволят разместить модульные блоки – корзины, ящики, стойки и др. – в любом удобном для клиента порядке.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как хранить одежду.