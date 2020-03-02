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Эффективное в производстве швейное оборудование от интернет-магазина softorg.com.ua

2 марта 2020

В арсенале у любого владельца предприятия по пошиву одежды должно быть все, что понадобится для создания качественных изделий. Конечно, запастись техникой для шитья, которую предлагает наш интернет-магазин швейного оборудования, очень важно.

швейное оборудование

Но нужно предусмотреть наличие дополнительных агрегатов, которые помогут эффективно развивать собственный бизнес. Обратите внимание на пароманекены, ведь они выполняют полезные и нужные функции.

Основные особенности пароманекенов

Пароманекен применяется для финишной обработки различной одежды. Оборудование дает возможность сделать пиджаки, рубашки, куртки и прочие изделия более опрятными. Нередко такие приспособления можно увидеть в прачечных, медицинских учреждениях и отелях. Если речь идет о прачечной, то модели пароманекенов дополняют устройством подачи пара в нужную зону.

Пользоваться такой техникой легко. В самом начале нужно установить на каркас форму из плотной ткани, которая похожа на фигуру человека. После этого можно приступать к процессу обработки подходящего изделия:

  • наденьте одежду на манекен, выставив ширину плеч заранее;
  • закрепите вещь, используя специальные прочные зажимы;
  • изделие обрабатывается смесью из пара и воздуха, которая подается под сильным давлением.

Контролировать работу оборудования легко, поскольку в конструкции предусмотрено наличие панели управления. Она оснащена рычагами, с помощью которых вы сможете регулировать подходящий объем пара и воздуха.

Почему стоит пользоваться пароманекенами?

швейное оборудование

Ассортимент моделей подобного оборудования в наше время чрезвычайно широкий. Это дает возможность выбрать тот вариант, который подходит для использования в конкретных целях. Вы быстро справитесь с поставленными перед вами задачами, прилагая минимум усилий.

Роль комплектующих элементов могут играть различные вспомогательные аксессуары. Это – утяжелители, зажимы, распорки и так далее. Мощность генератора пароманекенов может широко варьироваться.

Помимо этого, модели дополнены различными программами, позволяющими подобрать подходящий рабочий режим. С помощью подобных вариантов вы сможете быстро справиться с самыми сложными задачами, прилагая минимум усилий.

Сайт softorg.com.ua – это ваша возможность приобрести оборудование на выгодных условиях. Мы собрали в каталоге продукцию от всемирно известных брендов. Ее стоимость приятно удивляет своей доступностью, так что у вас будет возможность сэкономить деньги на покупке различной техники.

Просмотрите каталог онлайн, чтобы прочесть описание товаров и принять верное решение.

Источник: https://softorg.com.ua/ru

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором швейного оборудования.



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