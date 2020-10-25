ЕЭК: Какой займ на карту лучше всего выбрать

По мнению экспертов на современном мировом рынке кредитования наблюдается некоторый застой. Самая плохая ситуация с крупными и долгосрочными кредитами, среди которых наибольшей популярностью пользовались автокредитование и ипотека.

Чуть лучше обстоит ситуация с такими кредитами, как потребительские. Причиной такого застоя является недоверие населения к банкам. Недостаточное наличие денег в стране ведет к повышению ставок по кредитам.

Кроме того ужесточаются условия самого кредитования, приходится собирать много документов, чтобы подтвердить свою платежеспособность.

Какой долгосрочный займ выгоднее всего взять?

По прогнозу финансовых аналитиков в ближайшем времени снижения или роста процентов по кредитам не предвидится.

Одной из главных причин, препятствующих снижению процентных ставок, является политическая нестабильность в стране. А препятствием для их роста стала низкая платежеспособность заемщиков.

Если все же вам необходимо взять деньги в долг, обязательно учитывайте разницу между процентной ставкой, которая заявлена финансовым учреждением, и реальной ставкой, в которой будут учтены все расходы заемщика (фактические). К таким расходам относятся обслуживание счета и оплата комиссий.

Как комментируют финансисты, то такая «скрытая» строка ваших расходов может колебаться в достаточно большом диапазоне. Например, при автокредитовании, она может становить около 5% от общей сумы процентной ставки, а в случае потребительских кредитов – от 0,01% до 100 % процентной ставки.

Поэтому, прежде чем заключать договор, изучите обязательные правила:

При выборе финансового учреждения отдавайте предпочтение крупному банку, имеющему хорошую репутацию. Если ищете альтернативу – изучите деятельность Европейского Экспресс Кредита, это возможность получить деньги в долг на длительный период под залог ПТС. Дополнительная информация также доступна на https://www.euroexpresscredit.ru/ Помните, что нет ничего бесплатного. Поэтому учитывайте, что во всех банковских акциях и «нулях» процентных ставок существуют свои подводные скалы. Если ищете прозрачные условия для сотрудничества – работайте по программам финансирование Европейского Экспресс Кредита. Здесь клиенты платят только проценты по займу. При оформлении денег в долг необходимо оценить затраты на погашение, общая сумма которых не должна быть больше, чем 50% от Вашего «чистого» дохода. Тогда Вы сможете вовремя возвращать займ и, как следствие, сможете сохранить положительную репутацию.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как оформить займ.