Искусство рассказывать анекдоты: секреты мастерства

Удачный анекдот можно сравнить со стрелой, мгновенно преодолевающей незримые преграды в виде неловкости и сдержанности. В смехе человек по-настоящему раскрывается, демонстрируя бурю эмоций, ум и чувство юмора.

Но почему у одних людей всегда имеются в запасе парочка, а то и не один десяток анекдотов «в тему», заставляя слушателей падать со смеху, а у других попытки смешно «подать» анекдот вызывают только вежливую улыбку? Ответ прост – у одних развито чувство юмора и талант рассказчика, а вторым этому нужно поучиться. Сегодня почитать анекдоты про медведя можно по ссылке https://www.anekdotovmir.ru/samye-smeshnye-anekdoty-pro-medvedej.

Категории рассказчиков

Лучшим способом научиться самому веселить окружающих шутками и анекдотами – понаблюдать, как это делают профессиональные юмористы.

Наверняка многие замечали, что каждый из них делает это по-разному. Знаменитый писатель Аркадий Аверченко даже написал собственный краткий трактат на эту тему, в котором он выделил четыре категории рассказчиков анекдотов:

Одни рассказывают анекдот с невозмутимым и сосредоточенным лицом, а слушатели безудержно хохочут.

Вторая категория, когда смеются и слушатели, и сам мастер анекдотов.

К третьей группе относятся рассказчики, которые «угорают» со смеху, даже не начав повествование, в то время как слушатели пребывают в полном недоумении, не понимая что до них хочет донести рассказчик.

И последняя категория, по мнению А. Аверченко, те, у кого все попытки рассмешить народ оказываются тщетными и в лучшем случае люди сидят с хмурыми лицами, в худшем – могут побить рассказчика.

Человек, который причислил себя к третьей либо четвертой категории, смело может приступать к изучению мастерства по рассказыванию анекдотов.

С чего начать?

Рассказ анекдота сродни участию в моноспектакле.

При желании и усердии способности к лицедейству можно развить. Для этого необходимо больше практиковаться. Услышав, прочитав и вдоволь насмеявшись, надо сохранить шутку в памяти. Затем попробовать рассмешить зеркало, как делают все мастера слова перед выступлениями.

Важно следить за своей мимикой и жестами, глядя на собственное отражение. Это поможет распознать причину, по которой окружающие не хотят дослушивать забавную, по мнению рассказчика, байку. Скорее всего монолог очень длинный. Поэтому для начала следует уделить внимание динамике сюжета и отдавать предпочтение коротким и смешным репризам.

Приложенные знания и умения можно продемонстрировать близким людям, которые оценят достигнутые результаты и укажут на неактуальность анекдота или другие недочёты. Блестящий по передаче, короткий и с неожиданной концовкой – вот путь к успеху при изучении искусства анекдота.

И в один прекрасный момент рассказчик увидит, что все заразительно смеются. Это будет означать, что человек понял, как правильно пользоваться ценным инструментом, коим является по свой сути анекдот.

